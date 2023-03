Fără filtre. O discuție onestă despre frumusețe, acceptare și încredere în propria persoană cu Ștefana Teodoroiu

Într-o lume dominată de filtre, de poze perfecte și de standarde de frumusețe imposibile, programul Dove – Ai încredere în tine ne aduce aminte că suntem suficient de buni exact așa cum suntem, ne învață cum să avem încredere în propria persoană și ne ghidează pașii în creșterea unei generații mai bune și mai empatice.

Chiar dacă social media a devenit în ultimii ani o extensie a ființei umane, de multe ori ignorăm efectele negative pe care aceasta le are asupra psihicului nostru. Nu doar că ne poate face să intrăm într-o competiție absurdă cu ceilalți, într-o goană nerealistă după perfecțiune, dar poate declanșa chiar și stări de anxietate, de depresie, de neacceptare sau chiar de dispreț față de propriul corp. Cum tinerii au astăzi acces la rețelele sociale încă de o vârstă fragedă, tot mai mulți dintre aceștia ajung să se confrunte cu astfel de stări, convinși fiind că mediul online prezintă realitatea. Însă, de cele mai mai multe ori, în spatele fotografiei perfecte stau multe aplicații de editare sau filtre, care nu fac altceva decât să distorsioneze complet aspectul fizic.

În mod evident, folosirea anumitor filtre poate reprezenta și o sursă de creativitate și liberă exprimare. Dar atunci când sunt folosite pentru a fi în conformitate cu standardele de frumusețe impuse de societate sau pentru că adolescentului îi lipsește încrederea de a posta pozele needitate, este un semn că există o problemă. De fapt, un studiu realizat de Dove arată că un sfert dintre fete cred că nu arată suficient de bine dacă nu folosesc aplicații de editare a pozelor. În plus, aceleași cercetări au relevat faptul că 80% dintre fete își compară corpul cu cel al altor persoane de pe rețelele sociale.

Aceste statistici îngrijorătoare i-au determinat pe cei de la Dove să lanseze programul Ai încredere în tine, o platformă educativă ce își propune să îi ajute pe tinerii din întreaga lume să aibă încredere în propriul corp, să dobândească o stimă de sine ridicată și să se accepte exact așa cum sunt. Proiectul pune la dispoziția tinerilor, părinților, profesorilor sau asociațiilor de tineret progame educaționale diverse – articole, clipuri video, ateliere, și chiar un ghid – prin care aceștia pot învăța mai ușor cum să aibă încredere în ei, cum să se iubească sau cum să facă față bullying-ului.

Despre standardele de frumusețe impuse de social media, despre presiunea de a te încadra în anumite norme și despre efectele nocive pe care rețelele sociale le au asupra noastră, am stat de vorbă cu creatoarea de conținut Ștefana Teodoroiu, care mărturisește că nu a avut întotdeauna încredere în propria persoană și că uneori a apelat la filtre pentru a-și ajusta fotografiile.

„Încă din liceu am avut probleme cu încrederea în mine. Am venit la facultate cu cea mai joasă încredere pe care cred că o puteam avea”, spune Ștefana, care adaugă și că standerdele de frumusețe promovate în social media au afectat-o ani la rând. „Simt impactul lor chiar și acum, la 30 de ani. Dar, din fericire, acum știu să îl dau la o parte, să îl resping”.

Aceasta mărturisește și că „filtrele care distorsionează destul de mult trăsăturile feței au avut la un moment dat un impact negativ asupra mea. Am realizat că îmi doream să îmi fac operație la buze, la pomeți. Și, la un moment dat, m-am uitat în oglindă și mi-am zis: «Dar așa arăt eu, așa sunt eu, și nu e ceva rău la treaba asta». Era pur și simplu efectul pe care filtrele îl aveau asupra mea. În momentul în care închideam acel filtru nu mă mai simțeam bine cu mine și atunci am zis să fac un experiment, să nu mai folosesc deloc filtre. Iar de atunci așa a rămas. Nu am mai folosit niciun filtru care distorsionează fața și mă bucur foarte mult că am făcut asta”.

Însă încrederea în sine și curajul de a se arăta în mediul online exact așa cum este nu au venit peste noapte, ci a fost un proces îndelungat. Ștefana mărturisește că a ajutat-o enorm faptul că a avut alături de ea „oameni care au știut să mă susțină. De asemenea, m-a ajutat și că am dobândit abilități noi și că m-am dezvoltat foarte mult pe partea de hobby-uri. Așa am realizat că pot și eu să fac lucruri și automat am dobândit și încredere”.

Astăzi a ajuns în punctul în care poate posta fotografii în care apare fără niciun strop de machiaj, fără să îi fie teamă de comentariile celor din jur și fără să se lase compleșită de presiunea mediului online. „M-am arătat nemachiată, mai ales când aveam mari probleme cu acneea, un subiect sensibil pentru mine. Dar în mare parte reacțiile au fost pozitive. Oamenii au fost încântați și spuneau: «Într-un final văd oameni pe internet așa cum arată și pe stradă!». Și m-a bucurat foarte mult. Evident, au fost și ceva reacții negative, dar sincer, din punctul meu de vedere nu au cântărit atât de mult încât să conteze”.

Postările sale ne aduc aminte că nimeni nu este lipsit de cusur, că nimeni nu are o viață perfectă, și, cel mai important, ne ajută să ne acceptăm mai ușor așa cum suntem, cu calități și defecte. „Fiecare e special în felul său, fiecare are ceva de arătat și de oferit. Așa că mi-ar plăcea să vorbim mult mai mult despre treaba asta. Eu una încerc foarte mult să normalizez realitatea așa cum este ea. Uneori avem zile mai bune, uneori avem zile mai rele, uneori nu ne stă părul bine… și e OK. Cred că e foarte important să sărbătorim și să promovăm diversitatea”, spune Ștefana.

Aceasta subliniează, de asemenea, un lucru extrem de important, pe care adeseori îl omitem: „ce vedem pe internet nu e neapărat 100% realitate. Și tindem să ne comparăm, așa cum suntem noi, cu bune și cu rele, cu lucrurile cele mai bune pe care le vedem pe internet”. Tocmai de aceea, își dorește să „normalizeze realitatea și în mediul online”. În plus, e de părere că tinerii au nevoie de ajutor pentru a nu cădea în capcanele rețelelor sociale și pentru a nu tânji după perfecțiune. Iar acesta poate veni „de la adulții din jurul lor în care au încredere, de la terapeuți sau chiar și prin intermediul programului Dove”.

Ștefana recunoaște că programul Dove – Ai încredere în tine a ajutat-o să comunice mai ușor cu comunitatea sa și să îi învețe pe tineri cum să se accepte și cum să capete încredere în propria persoană. „Eu, de exemplu, ca adult, uneori nu știu cum să le vorbesc adolescenților despre încredere. Nu am cuvintele necesare, nu am mecanismele. Iar programul Dove – Ai încredere în tine mă poate ajuta în direcția asta. Să comunic mai ușor cu ei și să le transmit ceea ce vreau să le transmit”, concluzionează Ștefana.

Află mai multe informații despre acest proiect și descoperă o sumedenie de articole și de materiale utile pe platforma specială creată de Dove pentru programul Ai încredere în tine. Citește-le sau descarcă-le gratuit de pe site-ul www.dove.com/ro/incredereintine.