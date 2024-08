Dă-ți un boost de energie la Inmedio

Vara este mereu plină de activități și energie! Fie că rezolvi diverse treburi sau te bucuri de vremea de afară, hidratarea este absolut esențială. Când ești prin oraș sau prin mall, oprește-te la un Inmedio și ia-ți o sticlă rece, rece de Vitamin Aqua. Pe căldura asta, merită să iei și a doua sticlă, mai ales că este redusă cu 30%.

Partea cea mai cool este că poți câștiga un scuter Piaggio sau o bicicletă Pegas! Imaginează-ți cât de cool ar fi să te plimbi prin oraș pe un scuter electric Piaggio, rapid și fără griji. Cu un motor electric, acest scuter îți asigură o accelerație rapidă și o autonomie excelentă datorită bateriei avansate litiu-ion, cu sistem de reîncărcare inteligentă în timpul decelerației. E perfect pentru a te deplasa confortabil și eficient, indiferent de destinație. Iar dacă preferi ceva mai clasic dar la fel de chic, una dintre cele 3 biciclete urbane Pegas poate fi a ta!

Vitamin Aqua este partenerul ideal în zilele toride. Aceste băuturi nu sunt doar apă, sunt apă osmozată, fără conservanți sau îndulcitori artificiali și cu arome naturale delicioase. Încearcă sortimentul cu magneziu și gust de pară și afine pentru un plus de energie, pe cel cu vitamina C, ananas și fructul pasiunii pentru un boost de imunitate, sau sortimentul cu calciu, lămâie și lychee pentru o hidratare sănătoasă. În plus, mai ai la dispoziție alte 7 sortimente delicioase și răcoritoare, perfecte pentru zilele toride de vară.Așadar, fă o vizită la Inmedio, profită de oferta Vitamin Aqua și înscrie bonul pe https://campanie.inmedio.ro/ . Poate vei fi chiar tu cel care se va plimba cu stil pe un scuter electric Piaggio sau pe o bicicletă Pegas! Let’s make this summer unforgettable!

