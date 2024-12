Cum este viața de femeie în pokerul profesionist?

Tot mai multe femei demonstrează, prin rezultate notabile, că pot concura de la egal la egal cu bărbații. Comunitatea pokerului privește femeile cu respect, iar stereotipurile din urmă cu decenii nu-și mai au locul. Femeile au succes în poker, iar unele dintre jucătoare au povestit cum sunt privite în circuit.

Pe vremuri, când o femeie se așeza la masa de poker, nu puțini erau cei care priveau mirați. Ba chiar unii le considerau „victime sigure”. Lucrurile s-au schimbat între timp, iar a fi femeie la masa de poker este ceva absolut normal. Se poate observa că numărul femeilor care participă la turneele live este în creștere. În același timp, prezența femeilor pe site-urile de online poker este în creștere continuă. Operatorii online recunosc meritele femeilor și le oferă rolul de ambasador.

Un exemplu pozitiv este cel al Amandei Botfeld. Ea a avut o ascensiune foarte rapidă și a câștigat primul turneu live la care a luat parte. Între timp, a devenit autoare de cărți despre poker și ajută femeile din SUA să își crească nivelul în acest joc.

„Când mi-am început călătoria în poker, eram o tânără scriitoare de politică din Washington, DC, care se simțea mică și neînsemnată. Aveam impresia că problemele lumii erau de nerezolvat și insurmontabile. Imaginea mea era cea a unui cățeluș lătrător – un mic terrier care cerșea să fie ascultat. Asta s-a schimbat când am început să joc poker. Am devenit un „end boss” în limbajul pokerului! Dacă în viața mea mă simțeam lipsită de putere și redusă la tăcere, la masa de poker oamenii mă ascultau atunci când pariam. Sigur, puteau ignora „lătratul” meu – dar nu puteau ignora o decizie care le punea în joc întregul turneu. Tot ce trebuia să fac era să împing turnul de jetoane în mijloc. Am simțit că, în sfârșit, aveam o voce – transmisă prin fise de plastic viu colorate. Așadar, deși femeile pot întâlni multă negativitate și discriminare la masa de poker – inclusiv priviri superioare – experiența mea generală a fost covârșitor de pozitivă”, a spus Amanda Botfeld, care a precizat că în cazinouri a dat și peste bărbați care au ofensat-o, dar acest lucru nu i-a schimbat pasiunea pentru poker.

https://www.youtube.com/watch?v=V7hj8o–vkM

Vivian Saliba: Iubesc libertatea pe care pokerul mi-o oferă

Una dintre cele mai apreciate jucătoare din circuit este Vivian Saliba. Ea a câștigat recent prima brățară WSOP din palmares și este o prezență constantă atât la turneele live, cât și în mediul online. Prin comunitatea pe care a format-o online, Saliba ajută oameni din toată lumea să descopere pasiunea pentru poker și să își crească nivelul. Din comunitatea sa fac parte și multe femei.

Într-un interviu acordat, Vivian Saliba a vorbit la superlativ despre experiența pe care a avut-o ca femeie în poker.

„Iubesc libertatea pe care pokerul mi-o oferă. Am privilegiul să lucrez de acasă, petrec mult timp cu câinele meu. Știu că se discută mult despre prezența femeilor în poker, dar eu mă simt confortabil jucând cu bărbați sau cu femei. Cred că pokerul trebuie să fie un loc confortabil pentru toate femeile. Când am început, nu erau așa multe femei în poker. Cred că femeile pot performa în lumea pokerului, pentru că sunt multe oportunități de marketing și poate fi mai ușor dintr-un anumit punct de vedere. Vrem să avem mai multe femei care joacă poker, însă nu cred că genul contează foarte mult”, a explicat Vivian Saliba.

Kara Scott – o altă jucătoare pro din universul pokerului

Kara Scott este o altă jucătoare profesionistă. Ea a renunțat la jobul ei de zi cu zi și a început să călătorească în toată lumea. Apreciază din plin faptul că poți să călătorești mult și să cunoști oameni noi. Și ea a sesizat că numărul femeilor din poker este în creștere.

„Pokerul îți oferă posibilitatea să călătorești, dar și să cunoști mulți oameni. Sunt în poker de aproape 20 de ani și aproape toți oamenii pe care îi cunosc sunt din poker. În ceea ce privește numărul femeilor din poker, e clar mai mic. Când am început să joc, erau puține femei care jucau. Dar cu timpul am văzut din ce în ce mai multe. Am văzut o schimbare masivă în felul în care femeile sunt reprezentate în poker”, a comentat Kara Scott.

Sursa foto: canva.com

