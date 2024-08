Cum alegi canapeaua potrivită într-un living mic

Canapeaua este elementul central din living – asigură confort și are rolul de a completa stilul de amenajare abordat. Este piesa care poate conferi spațiului o notă de intimitate și bun gust.

Pe piață există multe modele – cu forme, culori și finisaje diferite. Totuși, alegerea opțiunii potrivite depinde de o varietate de factori și poate deveni o provocare greu de gestionat, mai ales pentru cei care nu se pricep. Poate cea mai dificilă treabă este să cumperi canapeaua ideală pentru un living mic. Când ideile creative sunt limitate de caracteristicile spațiului, nu poți obține foarte ușor rezultatul dorit. Însă, nu-ți face griji – câteva sfaturi utile de achiziție și recomandări cu privire la integrarea în design rămâne să afli mai jos.

Cum alegi canapeaua pentru un living mic

Ai început să decorezi locuința și urmează să alegi canapeaua? Gama de colțare este foarte diversificată, dar se potrivește mai degrabă unui living încăpător, unde pot fi trasate mai multe zone de relaxare.

În schimb, pentru o cameră mai compactă, care prezintă doar câteva obiecte de mobilier și elemente decorative, simplitatea trebuie să primeze. Less is more este conceptul pe care trebuie să-l aplici dacă îți dorești să te bucuri de armonie vizuală. Pe cât de ușor ar părea în teorie, pe atât de greu poate deveni procesul de amenajare.

Simplitatea are multe valențe și trebuie adaptată în funcție de caz. Canapeaua este locul unde te retragi când vrei să ai parte de puțină liniște după o zi agitată, dar și piesa de rezistență a întregului ansamblu estetic. Așadar, nu poți face compromisuri în privința stilului, dar nici a funcționalității. Dacă spațiul nu te ajută, există câteva trucuri care îți vor fi de mare folos în demersurile de a face o investiție durabilă.

Iată ce trebuie să știi:

Începe prin a măsura camera. Ia o ruletă și un creion și trasează locul unde crezi că se va potrivi canapeaua. Ce este foarte important de reținut este că nu trebuie să ocupe mai mult de 30% din living. Ține cont de fluxul de trafic, dar și de celelalte obiecte pe care urmează să le adaugi ulterior. Eventual, fă o schiță a locului pentru a căpăta o privire de ansamblu.

Gândește-te la gradul de funcționalitate. O canapea extensibilă poate fi utilă dacă ai nevoie de un pat suplimentar pentru oaspeți. De asemenea, e esențial să prezinte cutii pentru depozitare. Modelele fără suporturi laterale sunt mai indicate în cazul unui living de mici dimensiuni, tocmai pentru că maximizează efectul vizual și conferă designului mai multă flexibilitate. O variantă care prezintă picioare mai înalte îți va ușura treaba în zilele de curățenie și va crea iluzia unui spațiu aerisit.

Decide-te asupra stilului care ți se potrivește cel mai bine. Gama de canapele moderne este cea mai populară soluție. Opțiunile minimaliste, într-o singură nuanță, fără tapițerii sofisticate, conferă locului un vibe special și completează cu succes atmosfera. E important să te orientezi către o paletă cromatică neutră pentru că reflectă lumina și adaugă un plus de strălucire rezultatului final. Alege materiale durabile și ușor de curățat, mai ales dacă ai copii sau animale de companie.

Canapea sau colțar in living?

Majoritatea celor care sunt pe cale să-și amenajeze livingul oscilează între canapea și colțar. Dacă și tu te afli în aceeași situație, nu-ți face probleme. Iată câteva lucruri care te vor ajuta să alegi varianta ideală pentru scopul utilizării, dar și pentru caracteristicile încăperii:

Canapeaua se potrivește mai bine camerelor mici sau înguste, care limitează destul de mult ideile ingenioase. Este recomandată în livingurile cu formă dreptunghiulară sau alungită. În schimb, colțarul se amplasează în colțul încăperii și este mai indicat în cazul în care există mai multe alternative de amenajare. Arată perfect într-un living open space, unde predomină lumina naturală.

Din punct de vedere al esteticii, canapeaua reprezintă o investiție mai versatilă, tocmai pentru că poate fi combinată cu ușurință cu alte piese de mobilier. Majoritatea modelelor prezintă spații pentru depozitare și posibilitatea de extindere. Colțarul, pe de cealaltă parte, creează un punct focal distinct în cameră, dar trebuie integrat cu grijă, dacă nu vrei să strici armonia stilului general.

Dacă ai pregătit un buget mai ridicat pentru achiziție, poți opta cu încredere pentru canapele extensibile. Sunt mai practice și sunt disponibile la costuri avantajoase. În schimb, colțarele, tocmai din cauza dimensiunilor, pot fi mai scumpe. Oricum ar fi, esențial este să nu compromiți calitatea produselor și să te orientezi către producători de încredere. Eventual, cere părerea unui specialist dacă nu te poți decide.

Vrei să obții livingul la care ai visat dintotdeauna – cozy, versatil și în pas cu cele mai noi tendințe? Nu trebuie decât să optezi pentru canapeaua ideală și să o incluzi cu grijă în design.

Urmează cu încredere sfaturile de mai sus și nu vei da greș!

