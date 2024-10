Cu Molekin® Imuno ești mereu protejat, sistemul tău imunitar e fortificat!

Fortificarea sistemului imunitar este esențială pentru menținerea sănătății generale și prevenirea răcelilor, gripei și altor infecții, în special acum, odată cu venirea sezonului rece. Trei dintre cei mai importanți nutrienți care contribuie la întărirea imunității sunt zincul, vitamina C și vitamina D, fiecare jucând un rol important în susținerea apărării organismului.

Organismul nu poate produce sau stoca vitamina C, așa că este esențial să obținem acest nutrient din alimentație sau suplimente. În sezonul rece, când răcelile și infecțiile sunt mai frecvente, un aport adecvat de vitamina C poate fi extrem de benefic, deoarece aceasta crește activitatea celulelor sistemului imunitar și influențează sinteza anumitor anticorpi. Vitamina D joacă și ea un rol vital în întărirea sistemului imunitar, fiind esențială pentru activarea celulelor imunitare care luptă împotriva agenților patogeni. De asemenea, vitamina D ajută la reducerea inflamației și la reglarea răspunsului imunitar. Odată cu venirea toamnei, nivelul de vitamina D poate scădea din cauza expunerii reduse la lumina soarelui, ceea ce face suplimentarea acesteia esențială pentru susținerea imunității. Zincul, pe de altă parte, este un mineral care împiedică atașarea virusurilor de mucoasa nazală și contribuie la formarea limfocitelor T, responsabile pentru identificarea și distrugerea agenților patogeni care amenință organismul.

Pentru protejarea întregii familii în sezonul rece gama Molekin® Imuno oferă tuturor membrilor sprijinul necesar de care au nevoie pentru un sistem imunitar puternic. Acestea conțin cantități ridicate de vitamina C, vitamina D și zinc și contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar al copiilor și adulților deopotrivă.

Dacă ești mereu pe fugă, Molekin® Imuno Shots, sub formă de fiole unidoză cu gust plăcut de portocale, ușor de consumat, direct din fiolă, sunt alegerea potrivită. Persoanele vegane sau cu intoleranță la gluten, ori lactoză pot opta pentru Molekin® Imuno comprimate filmate dublu-strat, care au și beneficiul eliberării treptate a vitaminei C. Datorită acestui mecanism, vitamina C rămâne la un nivel constant în organism timp de câteva ore. Pentru a crește aportul de lichide pe durata zilei, varianta optimă o reprezintă Molekin® Imuno sub formă de comprimate efervescente sau plicuri. Fiecare dintre aceste formule este special creată pentru a crește imunitatea, luând în considerare preferințele, stilul de viață și nevoile fiecăruia, la fel ca și în cazul gamei dedicate copiilor.

Siropul Molekin® Imuno Baby, care poate fi administrat de la vârsta de 6 luni, gama cuprinde sortimente diverse, precum jeleuri, acadele sau comprimate efervescente. Molekin® Imuno jeleuri, cu aromă de de portocală, poate fi administrat copiilor de la 3 ani, iar Molekin® Imuno acadele, copiilor de peste 4 ani. Copiii care iubesc băuturile efervescente se pot bucura de Molekin® Imuno Kids sau Molekin® Imuno Junior!

Alege protecția triplă pentru întreaga familie, oferită de aportul generos de vitamine C, D și zinc din Molekin® Imuno. Cu Molekin® Imuno, sunteți mereu pregătiți să faceți față provocărilor sezonului rece!

Molekin® Imuno este disponibil în farmacii și în magazinul online:

https://magazin.rubricadesanatate.ro/molekin/toate-produsele.html

