4 motive pentru care nunta Prințului Harry cu Meghan Markle va intra în istorie

Încă din momentul în care s-a anunțat logodna Prințului Harry cu fosta actriță americană Meghan Markle presa din întreaga lume a început să vuiască, detalii referitoare la nunta regală afându-se mereu pe prima pagină a ziarelor. Și asta nu se întâmplă doar pentru că era nunta prințului, ci și datorită actualei ducese de Sussex.

Există patru motive majore pentru care această nuntă regală va intra în istorie:

Meghan Markle este o femeie de culoare

Mama actriţei este afro-americană, iar tatăl său este alb. Odată devenită logodnica Prinţului Harry, Meghan Markle este prima persoană de culoare care face parte din Familia Regală.

Ducesa de Sussex este divorțată

Ea a mai fost căsătorită în perioada 2011-2013 cu producătorul de film Trevor Engelson. Practic, nu este prima femeie divorţată care urmează să facă parte din Familia Regală. În anul 1937, Regele Edward al VIII-lea a abdicat de la tron pentru a se căsători cu o americancă divorţată pe nume Wallis Simpson. Acest lucru a declanşat scandalul secolului, iar cuplul a fost exilat, Edward primind mai apoi titlul de Duce de Windsor. De asemenea, Camilla Parker Bowles era divorţată înainte de a se căsători în anul 2005 cu tatăl Prinţului Harry, Prinţul Charles, un alt eveniment care a iscat scandal.

Markle este americancă

Înainte de a se muta în Nottingham Cottage la Palatul Kensington, actriţa locuia în Toronto însă, s-a născut în Los Angeles, ceea ce o face cetăţean american. Este primul american care, oficial, se logodeşte cu un membru al Familiei Regale Britanice.

Meghan era cunoscută publicului larg dinainte să îl cunoască pe Prințul Harry

Fosta actriță a cunoscut succesul în urma rolului său din serialul american de televiziune ”Suits” (Costume). De altfel, deţine un blog de lifestyle numit The Tig, iar într-o perioadă a fost model pentru Deal or No Deal.

Sursă foto: Hepta