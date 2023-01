Trupa Holograf este în doliu, după moartea lui Aurel Mitran: „Drum bun printre stele, prieten drag!”

Trupa Holograf este în doliu, după moartea lui Aurel Mitran. Acesta a impresariat majoritatea artiştilor din România în anii ’90, inclusiv formația care îl are ca solist pe Dan Bittman.

Aurel Mitran a fost unul dintre cei mai importanţi impresari şi producători de spectacole, manager al mai multor trupe și artiști precum Holograf, Iris, Compact, Nicu Alifantis, Alexandru Andrieş sau Laura Stoica.

Trupa Holograf în doliu, după moartea fostului impresar

Într-un mesaj postat pe contul de Facebook, trupa Holograf și-a expirmat în această dimineață tristețea cu privire la moartea lui Aurel Mitran.

„Ne este extrem de greu sa acceptăm că Aurel Mitran nu mai este. Pentru noi a fost unul dintre cei mai importanți oameni, prieteni, profesioniști din viata și cariera noastră. Cuvintele sunt puține ca să exprime întreaga noastră recunoștința pentru el. Drum bun printre stele, prieten drag. N-ai fost niciodată “too old to rock’n’roll”, dar cu siguranță “too young to die”! Să te odihnești în pace. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre!”, a fost mesajul care a însoțit cele două fotografii postate pe rețeaua de socializare.

Doliu în lumea muzicii românești, după moartea lui Aurel Mitran

Aurel Mitran a fost considerat primul manager și impresar rock din România. Vestea a căzut ca un trasnet pentru toți artiștii cu care a lucrat de-a lungul timpului.

Nicu Alifantis, unul dintre cei mai vechi prienteni ai fostului impresar, a scris pe Facebook: „Nu credeam vreodată că voi ajunge să spun, a încetat din viaţă Aurel Mitran. Drum lin, prietene. Dumnezeu să te odihnească şi să te aibă în paza Sa. Mulţumesc pentru tot, Aurel!”.

La începutul anilor ’90, Aurel Mitran impresaria majoritatea marilor artişti din România, peste 15 la număr, aşa cum spune Nicu Alifantis, şi, tot el este acela care a adus pentru prima oară în România mari artişti internaţionali precum Al Di Meola, Cesaria Evora, 100 violins – Budapest Gypsy Simphony Orchestra, Lhasa, Bobby McFerin, scrie observatornews.ro.

„Aurel Mitran nu mai este! Cuvintele sunt prea sărace ca să exprime cât ne pare, mie si colegilor mei, de rău. Lumea artistică in special și lumea în general, este mai săracă fără tine, Maestre! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, au scris pe Facebook și cei de la Proconsul.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Alurel Mitran va fi depus la Teatrul Excelsior, joi, la ora 12.00.

