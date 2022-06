Trucurile Iuliei Albu pentru o siluetă de invidiat

Iulia Albu a avut mereu o siluetă impecabilă. Vedeta urmează să împlinească vârsta de 41 de ani în luna iulie și reușește să se mențină la o greutate constantă cu câteva trucuri. Iulia Albu practică foarte mult sport și mănâncă dulciuri cu moderație.

Nu mai mănânc zahăr. Ar fi foarte simplu să spun: «Nu fac nimic, așa mă trezesc dimineața». Fac foarte mult sport, nu mai mănânc zahăr. Am o singură zi pe săptămână în care mănânc zahăr. Nu mai mănânc gluten și fac foarte multă muncă.

O muncă dificilă și o muncă pe care toate femeile încearcă să o depună. Și mie îmi iese mai mult în anumite perioade decât în altele. Important este, oricât de ocupați am fi, să ne facem mereu puțin timp pentru noi. Nu sunt o persoană care stă doar în saloane de frumusețe, pentru că muncesc foarte mult.

Mănânc extrem de sănătos, dar am o dietă variată, nu îmi plac salatele. Nu consider că o persoană se poate alimenta sănătos doar mâncând salată și bând apă cu lămâie. Mi se pare ridicol, mai ales pentru o persoană care face sport. Cel mai important lucru este că am grijă să beau foarte, foarte multă apă”, a dezvăluit Iulia Albu, notează Libertatea.