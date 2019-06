Tom Cruise, provocat de Justin Bieber la o luptă în ring

Justin Bieber (25) a lansat o provocare pentru Tom Cruise (56), starul seriei „Misiune Imposibilă“, cunoscut pentru faptul că își face singur cascadoriile în filme.

Acesta îl invită pe actor la o luptă în octagon, ringul unde se desfășoară luptele UFC (Ultimate Fighting Championship), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte din lume, care găzduiește cei mai mulți dintre luptătorii de top și produce evenimente peste tot în lume, potivit mediafax.

Cântărețul a scris pe contul său de Twitter că vrea să lupte cu Tom Cruise, dar nu a spus și care este motivul acestei provocări. Bieber a specificat și că un refuz din partea actorului ar însemna că îi este frică: „Vreau să-l provoc pe Tom Cruise la o luptă în ring. Tom, dacă nu accepţi această confruntare, înseamnă că eşti speriat şi nu vei putea niciodată să renunți la frică. Cine are curajul să lupte?“, a fost mesajul canadianului. În postare a fost etichetată și Dana White, președintele UFC.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?

— Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019