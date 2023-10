Scarlett Johansson se menține într-o formă excelentă cu ajutorul unui antrenament „uimitor”. „M-a ajutat cu adevărat!”

Scarlett Johansson spune că se antrenează patru zile pe săptămână pentru a rămâne în cea mai bună formă fizică.

Actrița în vârstă de 38 de ani insistă că perseverența ei de a face mișcare are legătură atât cu sănătatea ei mintală, cât și cu cea fizică.

„Starea de bine este o parte uriașă a bunăstării mele mentale”

Scarlett Johansson a dezvăluit că poartă mărimea XS la haine, datorită unui nou antrenament „uimitor”: „Îmbătrânesc și corpul meu se schimbă”, a spus actrița, gândindu-se că se apropie 40 de ani, potrivit Daily Mail.

Într-un interviu pentru Stylist, ea a spus: „Pentru mine, starea de bine este o parte uriașă a bunăstării mele mentale. Încerc să fac un fel de exercițiu timp de patru zile pe săptămână, dacă pot. Fac Pilates în ultimii opt ani și rezultatele mi se par uimitoare.

Obișnuiam doar să ridic greutăți, dar la un moment dat, recuperarea mea după astfel de exerciții nu mai era ca înainte, știi tu. Cred că îmbătrânesc și mi se schimbă corpul. Dar Pilates m-a ajutat cu adevărat să mă simt mai bine în toate privințele.

Eu fac cursuri cu câțiva instructori diferiți și am revenit de ceva timp și la haltere. Cred că acum mă descurc mai bine mulțumită Pilates-ului” – a spus Scarlett.

Ea a mai spus că „s-a luptat” cu acneea în timpul tinereții.

Actrița a recunoscut că a suferit de probleme cu pielea când era la sfârșitul adolescenței și a suferit de „amintiri dureroase” când s-a uitat recent la poze vechi cu ea.

„Mesajul despre acnee era că pielea este murdară”

„M-am luptat cu acneea dintotdeauna. De fapt, fratele meu mi-a arătat fotografii cu mine la o întrunire de familie când aveam probabil 19 sau 20 de ani, iar calitatea pielii mele este complet diferită. Când am văzut fotografia aceea mi-am reamintit totul. Toate acele amintiri dureroase” – a adăugat ea.

“M-am luptat cu problemele pielii atât de mult timp. Obișnuiam să folosesc corector la prima oră, la serviciu dimineața, deși acolo urma să fiu machiată de cineva”, a adăugat ea, completând că a folosit tot felul de produse considerate “minune”, dar fără rezultate

„Când eram mai tânără, mesajul despre acnee pe atunci era că pielea este murdară și poți scăpa de pete spălând-o. Totul a avut un efect negativ. Și era, de asemenea, incorect. Apoi, când aveam 20 de ani, nu am mai putut continua. Am început să folosesc produse blânde pentru piele în mod constant, am început să mă hidratez și în decurs de o săptămână pielea mea a fost complet diferită” – a mai spus actrița.

Foto – Instagram