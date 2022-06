Lupta legală dintre Meghan Markle (40 de ani) și sora ei vitregă, Samantha Markle (57 de ani), continuă. Ducesa de Sussex a cerut respingerea „cazului de defăimare lipsit de fundamente legale” intentat de Samantha, precum și recuperarea costurilor pentru echipa de avocați pe care a fost nevoită să o angajeze.

Lupta legală dintre Meghan Markle și sora ei vitregă continuă

Meghan susține că „această dispută nu își are locul în acel tribunal sau în vreun altul”. Samantha a cerut curții să adjudece dacă ea și Meghan „au fost vreodată «apropiate»”; „de câte ori «s-au întâlnit» ca adulți” și „dacă sentimentele lui Meghan despre «creșterea ca un copil singur la părinți» sunt «adevărate» sau «false»”.

„Nu solicităm unui juriu să decidă dacă două persoane sunt «apropiate» sau dacă una dintre ele simte cu adevărat că «a crescut singură la părinți»”, arată documentele. „Tribunalele nu sunt echipate să adjudece legitimitatea sentimentelor unei persoane despre copilăria sau relațiile sale. Nici nu ar trebui să fie”, se mai arată.

Echipa legală a ducesei a cerut ca acest caz să fie respins, iar ca Meghan să primească onorariile avocaților ei. Samantha a dat-o în judecată pe Meghan în martie 2022, susținând că fosta actriță a redat o poveste falsă despre ea în interviul cu Oprah Winfrey din martie 2021.

În timpul respectivului interviu, Meghan a declarat că nu a fost niciodată apropiată de frații ei vitregi, Samantah și Thomas Markle Jr., copiii tatălui ei din primul mariaj cu Roslyn Loveless. Tot în cadrul acelui interviu, Meghan a vorbit despre cartea Samanthei, „The Diary of Princess Pushy’s Sister: A Memoir, Part One” (Jurnalul Surorii Prințesei Insistente: Memoriu, Partea întâi).

„Nu mi-e comod să vorbesc despre oameni pe care nu-i cunosc cu adevărat. Am crescut ca un copil singur la părinți, iar toți cei care mi-au fost în jur știu asta. Mi-am dorit să am frați, mi-ar fi plăcut enorm să am frați”, a declarat Meghan în interviu.

Ulterior, ducesa a precizat că Samantha a revenit la numele Markle după ce ea și-a început relația cu prințul Harry. „Cred că acest lucru spune suficient”, a completat. Samantha a acuzat-o pe Meghan că a mințit pentru ca ea sau Thomas să „nu poată interfera sau contrazice narativa falsă și povestea de viață de basm pe care a născocit-o”.

Meghan și Harry au devenit un cuplu în 2016. Perechea s-a căsătorit în mai 2018, iar împreună are doi copii, un fiu și o fiică, Archie Harrison (3 ani) și Lilibet Diana (1 an).

