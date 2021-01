Sorana ex-A.S.I.A, atacată de un bărbat în scara blocului pe când avea 12 ani

Sorana Darclee Mohamad (37 de ani), fosta membră a formației A.S.I.A, a vorbit recent despre o întâmplare traumatizantă pe care a trăit-o în adolescență.

Învitată în emisiunea “Distracțiile lui Cazacu”, de la TVR 2, Sorana a povestit cum, pe când avea vârsta de 12 ani, a fost atacată și lovită de un bărbat în scara blocului în care locuia.

„A fost la un moment dat o întâmplare nefericită, pe de o parte. Dar în același timp, pot spune că a fost fericită pentru că nu mi-am pierdut mintea și am reușit să-l lovesc pe domnul respectiv așa cum a trebuit și să scap din brațele lui. Era de Paște, veneam de la verișoarele mele, la două stații distanță de mine, nu era ceva foarte departe, și m-a abordat un domn care-mi spunea că el caută disperat pe cineva din acel cartier, că el vine din nu mai știu ce oraș și a pierdut adresa. Știam foarte clar de la mama mea – nu intri în discuții cu străinii, nu le spui pe unde stai – , drept pentru care i-am spus că eu nu locuiesc acolo, eu fac meditații în zona repectivă. Omul a luat-o la pas după mine, eu nu l-am văzut, iar în momentul în care am intrat în bloc, eu stând la etajul 1, dintr-o data, m-a atacat. Am apucat să trântesc ușa de la intrare care era din metal și a zornăit toată și a ieșit tata. Între timp individul fugise, iar tata când mi-a văzut fața s-a prins imediat că era vorba de ceva nasol. După doi ani, individul a fost prins. L-am văzut la televizor și mi s-a tăiat filmul”, a mărturisit Sorana, în emisiunea moderată de Cătălin Cazacu.

