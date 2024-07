Smiley a rămas fără permis în urmă cu două săptămâni, astfel că a apelat la ajutorul soției sale, Gina Pistol, pentru a se putea deplasa cu ușurință în locurile în care trebuie să ajungă. Artistul a povestit pe rețelele de socializare ce lege a încălcat și cum a rămas pieton pentru următoarea perioadă.

Gina Pistol este un real ajutor pentru soțul ei în această perioadă când acesta și-a pierdut permisul auto. Cu zâmbetul pe buze, fosta prezentatoare de televiziune a fost filmată în timp ce se afla la volan, pregătită să îi fie șofer personal lui Smiley.

Smiley a rămas fără permis auto

Într-o postare pe rețelele de socializare, artistul în vârstă de 40 de ani a povestit cum pentru următoarele trei luni se va baza pe ajutorul Ginei, după ce și-a pierdut permisul auto. Cântărețul a mărturisit că a încălcat legea și a depășit limita de viteză, astfel că polițiștii l-au penalizat.

Dar Smiley nu este deloc supărat, din contră. El s-a arătat încântat că nu mai este nevoit să conducă întrucât, spune el, și așa nu prea îi place această activitate. În schimb, Gina Pistol a urcat la volan pentru a-și ajuta soțul să ajungă la sutdio, concerte sau alte locuri în care acesta trebuie să ajungă.

„De astăzi, pentru trei luni nu mai conduc. Stau în dreapta, dar uite cine conduce”, a spus Smiley arătând-o pe Gina Pistol la volan.

„Eu conduc cu zâmbetul pe buze”, a afirmat Gina ușor ironică.

„Am fost cel mai bucuros”

Totodată, cântărețul a dezvăluit că nu a observat restricția de viteză, astfel că oamenii legii i-au luat permisul. Totuși, el este încântat că timp de trei luni va sta în dreapta.

„Acum două săptămâni, am pierdut carnetul, mi-a fost luat pentru viteză, am depășit viteza în afara localității. Nu am văzut că era o restricție de viteză. Aia e, cine greșește, plătește. Așa că, trei luni de aici încolo, merg în dreapta”, a mai spus artistul.

„Și eu în stânga”, a completat Gina Pistol.

Deși prietenii săi l-au compatimit pentru că nu mai poate conduce în următoarea perioadp, artistul a explicat că lui îi pare bine că va fi condus peste tot de Gina.

„Toți prietenii m-au întrebat: „Domne, dar ești bine? Acum trei luni carnetul suspendat, ce te faci?” Eu am fost cel mai bucuros că mie nu prea îmi place să conduc”, a mărturisit Smiley, completând că Gina nu este atât de încântată de situație.

Sursă foto: Instagram

