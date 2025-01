Silvius și Maximus, apariție rară în public, la două luni după decesul lui Silviu Prigoană. Cum au fost fotografiați

Au trecut două luni de la moartea lui Silviu Prigoană, iar în familie persistă tensiunile și neînțelegerile după ce judecătorii au decis ca băieții cei mici să rămână în vila lui, spre dezamăgirea mamei lor, Adriana Bahmuțeanu. Doi dintre copiii regretatului afacerist au fost recent surprinși de paparazzi, iar din imagini se poate vedea cât de afectați sunt după fulgerătoarea moarte a tatălui lor.

Silvius și Maximus, apariție rară în public, la două luni după decesul tatălui lor

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani. În urma lui au rămas patru băieți – Silvius și Honorius, din prima căsnicie a fostului afacerist și Maximus și Eduard, din tumultuosul mariaj cu Adriana Bahmuțeanu. După decesul lui Prigoană, băieții cei mici au rămas, conform unei hotărâri judecătorești, în vila unde stăteau cu tatăl lor, spre nemulțumirea mamei, Adriana Bahmuțeanu, care și-ar fi dorit să-i ia la ea.

Recent, Silvius și Maximus au fost fotografiați de paparazzi prin București. Încă profund afectați de pierderea tatălui, Maximus (17 ani) și Silvius (33 de ani) a fost fotografiați cu ocazii diferite, dar ambii purtând haine negre, de doliu. Copiii lui Prigoană se feresc adesea de atenția publicului, iar acestea ar fi primele imagini cu ei după moartea lui Prigoană. Găsiți fotografiile surprinse de paparazzi cancan.ro AICI.

Adriana Bahmuțeanu, acuze la adresa fraților vitregi ai băieților ei

Adriana Bahmuțeanu își poate vizita băieții conform unui program stabilit de instanță. Fosta soție a lui Silviu Prigoană îi acuză pe băieții cei mari că îi manipulează pe Eduard și Maximus și că ar încerca să îi întoarcă împotriva ei.

“Ar putea să spună orice despre mine pentru că manipularea asta psihologică, înstrăinarea părintească, cum se numește, în mod științific, înseamnă să spele creierul copilului, să-l înverșuneze împotriva propriului părinte, să-l faci pe copil să creadă că propriul părinte îi dorește răul.

Lucrul acesta duce la depresie, tulburări de comportament, la consum de substanțe, la bulimie alimentară, la tot felul de probleme emoționale ale copilului. Relația părinte-copil se poate rupe de tot și se poate reface foarte greu dacă alienarea s-a produs și este foarte înaltă” – a declarat recent Adriana Bahmuțeanu, în cadrul unei emisiuni televizate.

Ce avere ar moșteni Eduard și Maximus de la regretatul lor tată

Adriana Bahmuțeanu spune că Silviu Prigoană le-a lăsat băieților o moștenire frumușică, la care doar ei vor putea avea acces.

„Din ce informații am eu, date certe, eu vorbesc pe lucruri concrete, nu pe basme, dar nu am toată schema. Din ce am primit până acum, e vorba de minimum patru milioane de euro. Din imobile, din alte lucruri, e minim. Nu am toate datele. Prigoană și-a asigurat copiii și și-a pus deoparte niște bunuri și niște acareturi, în cazul în care moare, să nu lase copiii descoperiți”, a declarat Bahmuțeanu, citată de libertatea.ro.

