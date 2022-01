Rona Hartner, despre cum a învins cancerul: „Au fost niște ani foarte grei!” Ce le recomandă celor care trec prin boală

Rona Hartner (48 de ani) a început noul an cu mult optimism și cu o poftă de viață mai mare ca niciodată. Artista a trecut cu bine peste experiența neplăcută cu cancerul de colon cu care a fost diagnosticată în 2019 și a spus, într-un interviu recent acordat publicației ciao.ro, că toate persoanele care trec prin ceea ce a pățit ea trebuie să urmeze fără ezitare recomandările medicilor și să nu accepte metodele neconvenționale de tratament. Rona susține că este complet vindecată, dar chiar și așa, ea continuă să meargă de două ori pe ani la medic pentru controale de rutină.

Îmi fac control la fiecare 6 luni pentru cancer și nu mai este niciun semn că ar mai fi celule canceroase, pot să spun că am fost vindecată. Îi încurajez pe cei care ezită să facă chimioterapie să o facă totuși, să ia tratamentele pe care doctorii le dau, să nu înceapă cu sucuri de fructe și altele, cancerul e ditai boală. Am fost vindecată, a fost greu, a fost un an foarte greu pentru mine 2019, mi-am revenit în 2020, și uite că în 2021 sunt deja pe scenă.

Anul trecut, Rona și Herve au decis să pună capăt căsniciei de 5 ani pe care o aveau. Cei doi au semnat acetel de divorț pe 7 septembrie 2021, dar au rămas în relații bune și mai țin legătura.

Recunosc, încă nu am depășit șocul despărțirii de acel bărbat. Nu e cazul de regrete, dar am decis să mai păstrăm legătura, așa că mai discutăm la telefon, din când în când. Pot rezista și fără bărbat, fiindcă au existat în viața mea și asemenea perioade, în care am fost mai mult singură”,

Pe de altă parte, rămâne pentru amândoi important faptul că am fost binecuvântați în biserică atunci când am decis să ne unim destinele. Și amândoi considerăm că acest lucru are și va avea, pe termen lung, o însemnătate aparte. Iată motivul pentru care cred că vom continua, sub o formă sau alta, să ne sprijinim reciproc, atunci când celălalt va cere ajutorul – spunea Rona Hartner, la scut timp după separarea de Herve.