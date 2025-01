Maria Popovici, primele declarații despre bărbatul „misterios” alături de care a fost surprinsă după divorț: „Ne-am întâlnit mai demult” / Video

Maria Popovici a făcut primele dezvăluiri despre bărbatul „misterios” alături de care a fost fotografiată după divorț.

Maria Popovici, primele dezvăluiri despre noul bărbat din viața ei

Comedianții Maria Popovici (34 de ani) și Mincu (38 de ani) au anunțat în vara anului 2024 că au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de 14 ani, dintre care șase de căsătorie. În podcastul „Vorba lu’ Jorge”, câștigătoarea iUmor a vorbit pentru prima oară despre bărbatul alături de care a fost fotografiată de către paparazzi la patru luni după ce și-a anunțat divorțul.

Protagonista din comedia „Moartea în vacanță” a oferit primele detalii despre viața ei sentimentală după divorț.

„Este un domn cu care mă văd acum. Asta este tot. N-am altceva de povestit deocamdată. Am fost foarte șocată să aflu că am fost efectiv urmăriți pe stradă. Nu mi-a venit să cred. Nu e nimic serios deocamdată. E un domn misterios, exact cum scrie în presă. (râde) Ne-am întâlnit mai demult. E un domn care nu e persoană publică și este un domn care cred că și-ar dori să rămână… (anonim – n.red.) Ne-am cunoscut într-o seară, ne-am plăcut foarte mult și de atunci ne-am tot văzut. Am ieșit și la niște cine. Este o chestie foarte la început”, a povestit Maria Popovici, în podcastul lui Jorge.

Câștigătoarea iUmor, discretă din respect față de fostul soț

În cadrul aceluiași podcast, Maria Popovici a dezvăluit că bărbatul cu care se întâlnește în prezent nu a fost flatat de faptul că a fost fotografiat de paparazzi. „Domnul misterios” este o persoană discretă care nu are în plan, cel puțin pentru moment, să devină persoană publică. Vezi AICI fotografiile făcute de paparazzi Spynews.

Tot la „Vorba lu’ Jorge”, comedianta a vorbit despre cât de grea a fost perioada imediat următoare divorțului de Mincu, dar și cum arată viața ei în prezent. În prima parte a podcastului, actrița a dezvăluit despre ea că este singură, chiar dacă se întâlnește cu un bărbat. Maria profită de această perioadă pentru a se redescoperi, după ce o mare parte din viața ei a petrecut-o în relații.

Maria Popovici a fost într-o relație de la 16 ani până la 19 ani și jumătate, apoi l-a cunoscut pe fostul soț, cu care a format un cuplu timp de 14 ani. Actrița a dezvăluit în mod voalat care au fost motivele divorțului de Mincu, din respect față de acesta și față de relația lor.

