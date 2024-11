Larisa Mârtan, bruneta care l-a ispitit pe Cornel Luchian în show-ul matrimonial „Insula Iubirii”, sezonul 8, va deveni mamă pentru prima oară. Lala, cum este cunoscută publicului, a anunțat în mediul online că este însărcinată.

Larisa Mârtan, ‘Lala’ de la Insula Iubirii, este însărcinată

Larisa Mârtan și-a surprins fanii din mediul online cu o imagine a ecografiei bebelușului, în dreptul căreia a scris „Mini me”, anunțând astfel că urmează să devină mămică. Postarea tinerei a adunat rapid o mulțime de aprecieri și de mesaje de felicitare din partea celor care o urmăresc în mediul online, dar și a colegilor de breaslă.

Larisa Mârtan are 24 de ani, este din Craiova, și a devenit cunoscută publicului în emisiunea matrimonială „Insula Iubirii”, sezonul 8, remarcându-se prin frumusețe și prin carismă. Până să ajungă pe sticlă, Larisa a lucrat ca dansatoare profesionistă.

Tânăra a atras atenția de la prima apariție pe insulă, reușind să creeze rapid o legătură cu Robert. Cornel Luchian a fost următoarea „victimă” pe lista Larisei, acesta mărturisind că s-a simțit atras de ea pentru îi amintește de o fostă iubire. Cornel și Lala au flirtat în timpul emisiunii, dar apoi între ei au apărut unele tensiuni și neînțelegeri.

”Neimportant (n.r. ce a spus Cornel despre ea). Eu știu adevărul real care a fost. Dacă nu am ieșit public este pentru că, pentru mine, insula s-a terminat atunci, pentru mine, atunci a fost „Stop”. Eu am vorbit frumos de toată lumea, inclusiv pe live-urile mele am spus despre Cornel că este un om puternic, de la care ai ce să înveți.

Singurul lucru pe care eu l-am văzut ca defect a fost faptul că este neasumat și că a avut atracție față de mai multe femei și a avut niște gesturi puțin indecente în urma rolului pentru care a venit el. El a venit ca un concurent, urma să își facă nunta, mi s-a părut puțin deplasat, dar nu l-am jignit cu absolut nimic, nu m-a interesat (n.r. că ar fi jignit), nu sunt genul”, a spus ispita Lala despre Cornel, într-un live, pe TikTok.

Cornel de la „Insula Iubirii” a devenit tată pentru a cincea oară

Cornel s-a căsătorit în cele din urmă cu Iustina Loghin, cea cu care a intrat în emisiune și femeia pentru care a divorțat de soție. Cornel Luchian are patru copii din fosta căsnicie, iar în urmă cu câteva săptămâni, Iustina l-a făcut tată pentru a cincea oară.

”Fetița are peste trei kilograme. E destul de mare, normal. E ditamai fetița. Și e foarte puternică. Asta îmi place la ea, am observat că e foarte puternică.



A fost foarte frumos, ca de fiecare dată când apare un copil, e o emoție unică. E o emoție foarte mare, n-ai cum! Momentele alea sunt unice, înțelegi? De fiecare dată parcă e mai intens, mai puternic sentimentul. Partea bună e că totul a decurs foarte bine. Nu au existat probleme deloc. Și ea, și copilul sunt bine. Totul e în regulă, totul e perfect. Nu a fost nici cea mai mică problemă de nicăieri. A fost chiar super” – a declarat Cornel, potrivit Fanatik, după venirea pe lume a fetiței lui.

