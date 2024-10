Eros Ramazzotti și Dalila Gelsomino s-au despărțit. Tânăra a dezvăluit motivele separării de artist. „Uneori câștigi, alteori înveți!”

Eros Ramazzotti și Dalila Gelsomino nu mai formează un cuplu. Tânăra în vârstă de 35 de ani a confirmat despărțirea într-o declarație detaliată în secțiunea de Insta Stories, explicând și motivele separării de cântăreț.

Eros Ramazzotti și Dalila Gelsomino s-au despărțit

Relația dintre Eros Ramazzotti (60) și modelul Dalila Gelsomino (35) a durat aproximativ doi ani. Zvonurile că ar fi fost o criză între cei doi circulau de ceva vreme în presa italiană. Acum, însă, tânăra a luat atitudine pentru prima dată și a confirmat pe contul său oficial de Instagram că nu mai este împreună cu Ramazzotti, notează Blick.

În postarea ei, Dalila a enumerat motivele despărțirii în limba italiană. „Eros și cu mine nu mai eram fericiți împreună”, scrie ea, printre altele. Ea sugerează, de asemenea, că acest sentiment a existat între cei doi de mult timp înainte ca ei să se despartă. Ea descrie această perioadă drept „luni de mare durere și tăcere nesfârșită”. Ea „a încercat din toate puterile să mențină această relație. Dar există momente când viața vrea doar să te învețe să renunți”, spune ea.

Ea a mai explicat că pentru că povestea lor de dragoste a fost „atât de publică”, a avut și un impact negativ asupra relației: „Nimeni nu te avertizează despre cum e să fii pe buzele tuturor. Pot să confirm că este un sentiment rău. Viața reală trebuie să fie din lucruri palpabile, nu din păreri și stereotipuri”.

Dalila a mai preciza că nu regretă nimic din relația cu artistul.

„Eros rămâne o persoană care a fost importantă în viața mea și relația noastră este una dintre cele mai bune lecții pe care le-am învățat vreodată”. Concluzia ei este așadar că „uneori câștigi, alteori înveți”.

Citeşte şi: Fiica lui Eros Ramazzotti, surprinsă în ipostaze fierbinți pe plajă cu iubitul său

Citeşte şi: Vin Diesel, tată pentru a treia oară. La fel şi Eros Ramazzotti!

Citeşte şi: Ce „obrăjori” rotunzi are nevasta lui Eros Ramazzotti!

Eros Ramazzotti a mai fost căsătorit de două ori

Se spune că Gelsomino și Ramazzotti s-au cunoscut și s-au îndrăgostit în Mexic în urmă cu aproximativ doi ani. Apoi ea l-a însoțit în turneul său mondial „Battito Infinito”. Muzicianul a fost căsătorit anterior de două ori: din 1998 până în 2009 cu prezentatoarea Michelle Hunziker (47) și din 2014 până în 2019 cu Marica Pellegrinelli (36).



„Eros a avut prejudecăți, m-a iubit dar nu mi-a susținut niciodată ambițiile chiar și doar pe aceea de a termina facultatea” – a subliniat Marica Pellegrinelli într-un interviu pentru publicația Grazia, acum câțiva ani. „Și nu am vrut niciodată să-i exploatez imaginea. Nici când s-a încheiat căsătoria nu am luat nimic de la el. Cecul pe care îl primesc este pentru copii, apoi folosesc o casă din Milano înregistrată pe numele copiilor. Nu am nimic al meu. La un moment dat mi-am dat seama că nu am putere. Nu am construit nimic al meu în afară de frumoasa mea familie” – a încheiat ea.

Foto – Instagram / Hepta

Urmărește-ne pe Google News