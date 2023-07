Ce diferență de vârstă este între Flick Domnul Rimă și soția sa, Denisa Filcea. „E un vis devenit realitate!”

Flick Domnul Rimă și Denisa Filcea trăiesc de trei ani o frumoasă poveste de dragoste și formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2020 și au devenit părinți pentru prima oară în luna iunie a anului trecut.

Flick, pe numele real Andrei Sebastian Filcea, și Denisa sunt foarte activi în mediul online, unde își țin la curent fanii cu cele mai interesante activități și momente din viețile lor. Denisa a schimbat de curând prefixul, a împlinit 30 de ani și a ținut să le împărtășească fanilor bucuria trăită la aniversarea zilei de naștere.

„E un vis devenit realitate!”

„Tot ce vreau să spun este că sunt profund recunoscătoare. În primul rând mie, că am vrut mai mult și am crezut în mine și în visurile mele, că m-am încăpățânat să nu ascult de nimeni și să-mi creez propria realitate și mai ales că am petrecut foarte mult timp cu mine, descoperindu-mă, vindecându-mă și educându-mă.

De multe ori mă gândesc: „oare e un vis?” Și apoi îmi răspund singură: „e un vis devenit realitate”. I’m 30 and I’m fucking proud of me. ( n.r.: Am 30 de ani și sunt foarte mândră de mine!)

@flick_domnulrima, prezența ta în viața mea îmi arată cât de specială sunt. Ești magic și îți mulțumesc că m-ai ales.” – a fost mesajul transmis de ea în mediul online, alături de o serie de fotografii memorabile cu petrecerea aniversară.

Așa cum era de așteptat, Flick i-a compus soției sărbătorite câteva versuri, cu prilejul evenimentului:

„Fără NOI nu pot concepe

Cele mai de preț momente,

Vârsta ta cu 3 începe

Azi, pe alte continente.

Sper s-o-ntâmpini fericită

Și în ochi cu bucurie,

Și să te simți împlinită

Tu ca mamă și soție.

O dorință aș avea:

Să rămânem doi într-unu’

Pân-atunci când vârsta ta

Va începe iar cu 1.

Pe-al tău drum să ai pe față

Numai zâmbete, îți doresc.

Meriți ce-i mai bun în viață

La mulți ani! Și…te iubesc❤️”

Ce diferență de vârstă este între Flick și Denisa

Domnul Rimă urmează să schimbe și el prefixul în toamnă, doar că el este mai mare ca Denisa cu 10 ani, așadar va sărbători împlinirea vârstei de 40 de ani.

Flick și Denisa s-au cunoscut în timpul pandemiei de COVID-19, iar din pricina restricțiilor impuse de autorități cu privire la limitarea riscului răspândirii de SARS-CoV-2, prima lor întâlnire cu adevărat romantică a avut loc un an mai târziu și a fost o ieșire la teatru.

„Am găsit cu ce să mă îmbrac, mi-am aranjat părul, mi-am terminat și machiajul și îl aștept pe soțul meu să vină să mă ia. Acum, așteptându-l, mi-am dat seama că niciodată nu am avut așa o întâlnire cu el, în care el să vină să mă ia de acasă, eu să mă pregătesc și eu să cobor, iar el să nu știe cum m-am pregătit. Locuind împreună, când mergem undeva, ne pregătim împreună, ne sfătuim.

Noi ne-am cunoscut în pandemie, nu am avut unde să mergem, apoi ne-am căsătorit și uite că acum am o primă întâlnire, merg la teatru!”, povestea Denisa Filcea, acum doi ani.

Foto – Instagram