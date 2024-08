Cardi B a confirmat a treia sarcină pe Instagram, în plin divorț de soțul ei, Offset. Rapperii mai au doi copii împreună, o fiică și un fiu, Kulture, în vârstă de 5 ani, și Wave, în vârstă de 2. Pe 1 august, artista a fost fotografiată într-un trening gri în New York, la câteva ore de la intentarea divorțului și anunțul că este însărcinată cu al treilea copil.

Cardi B este însărcinată cu al treilea copil în plin divorț de Offset

Cardi B și Offset s-au cunoscut în 2016, colaborând împreună la piesa „Lick”. Au devenit un cuplu la începutul anului 2017, iar în toamna aceluiași an s-au căsătorit în secret. În vara anului următor, Cardi B și Offset au devenit părinții unei fetițe, Kulture.

Din cauza incompatibilității și infidelității rapperului, Cardi B a depus actele de divorț în septembrie 2020. Ulterior însă, perechea și-a mai dat o șansă.

„Motivul divorțului nu are legătură cu trecutul. Nu are treabă cu înșelatul. Pur și simplu am obosit să mă mai cert. M-am săturat să nu fim pe aceeași lungime de undă”, a explicat Cardi B atunci.

Citește și: Ben Affleck și Jennifer Lopez au completat documentele de divorț. De ce nu le-au depus încă la tribunal

Citește și: Bianca Censori lovește din nou. Cum a apărut soția lui Kanye West, după întâlnirea cu familia rapperului / Galerie foto

Citește și: De ce nu și-a dorit Kate Middleton să primească titlul de Prințesă de Wales: „A ajuns la punctul în care a simțit că ar putea să o urmeze pe Camilla”

Este a doua oară când artista intentează divorțul

După ce rapperul și-a mărturisit infidelitatea și i-a cerut public iertare și o a doua șansă, perechea a încercat să își rezolve problemele. Așadar, la o lună de la depunerea divorțului, Cardi a anunțat că ea și rapperul s-au împăcat.

În septembrie 2021, familia lor s-a mărit cu un băiețel, Wave. Cardi B a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil în noaptea dinainte să depună acetele de divorț de tatăl bebelușului. Din alte relații, Offset mai are trei copii, o fată, Kalea, și doi băieți, Kody și Jordan.

„Cu fiecare sfârșit vine un nou început! Sunt atât de recunoscătoare că am împărtășit acest sezon cu voi, mi-ați adus mai multă dragoste, mai multă viață și, mai presus de toate, mi-ați reînnoit puterea! Mi-ați reamintit că le pot avea pe toate! Mi-ați amintit că niciodată nu trebuie să aleg între viață, dragoste și pasiunea mea! Te iubesc atât de mult și abia aștept să vezi ce m-ai ajutat să realizez, ce m-ai împins să fac! Este mult mai ușor să treci peste încercările vieții așezat, iar tu, fratele și sora ta mi-ați arătat de ce merită să merg mai departe!”, a scris Cardi B pe Instagram.

Foto: Instagram/@iamcardib

Urmărește-ne pe Google News