Aniversare dublă în familia artistei Cristina Bălan. Gemenii Toma și Matei au împlinit 11 ani! Cum au sărbătorit: „Au fost răsfățați la tot pasul”

Cristina Bălan i-a sărbătorit duminică, 11 august, pe gemenii ei, Matei și Toma, care au împlinit 11 ani. Cântăreața în vârstă de 42 de ani a publicat mai multe imagini de la petrecerea băieților ei, alături de o descriere emoționantă.

Sărbătoare dublă în familia Cristinei Bălan. Gemenii Toma și Matei au împlinit 11 ani

Cristina Bălan este mama a trei copii. Fosta solistă a trupei Impact și soțul ei, Gabriel Bălan, au doi băieți, Toma David și Matei Nikolas, care au sindromul Down, și o fiică, Nadeea Sofia, în vârstă de un an și jumătate. Câștigătoarea sezonului 5 „Vocea României” și soțul ei i-au sărbătorit ieri, 11 august, pe Toma și pe Matei, care au împlinit 11 ani.

„Sărbătoare dublă, în familia noastră! Supergemenii Matei și Toma au împlinit, ieri, 11 august, 11 ani, o cifră magică, așa ca ei doi. Pentru că ieri le-am dedicat toată ziua și nu am vrut să petrec timp pe telefon, postez astăzi cam cum am sărbătorit. Am început de dimineață, cu urările cuvenite. Am petrecut timp împreună, ne-am jucat. La amiază am culcat mezina și am fugit cu sărbătoriții și bunica Miki la film. Înainte de film ne-am delectat cu niște plăceri culinare, apoi ne-am uitat la o animație drăguță și am plecat spre casă, unde ne așteptau tati și ceilalți bunici, cu baloane și alte pregăteli”, a scris Cristina Bălan pe Facebook.

„Am scris și epistola”

Petrecerea continuă și astăzi pentru Toma și Matei, care se sărbătoresc în formulă extinsă, alături de colegii de la After. Pe Facebook, Cristina s-a rezumat la a descrie ziua de naștere a gemenilor ei, păstrând pentru intimitatea familiei detaliile despre ceea ce le dorește acestora, dar și despre ceea ce înseamnă pentru ea.

„S-a suflat în tort, s-a mâncat tort, s-a dansat (n-aveai încotro, de țânțari), s-a făcut baie în piscină, s-a tot. Băieții chiar au fost răsfățați la tot pasul. Lucru care continuă și astăzi, împreună cu copilașii de la After. La mulți ani, iubiții mei! V-am scris și epistola, e salvată în notes, dar am ales să postez așa și să vă spun personal ce însemnați pentru mine și cât vă iubesc. La mulți ani, să ne trăiți sănătoși și plini de idei, cum sunteți și acum! Las aici și câteva imagini cu noi toți, pentru posteritate”, a mai scris Cristina Bălan, în mediul online.

Cristina Bălan luptă pentru drepturile copiilor cu dizabilități

Toma și Matei s-au născut prematur pe 11 august 2013. Gemenii au sindromul Down, lucru pe care mama lor nu l-a ascuns niciodată. Mai mult decât atât, Cristina Bălan luptă pentru drepturile familiilor aflate în situații similare.

În luna iunie, în cadrul unui interviu candid pentru Unica.ro, Cristina Bălan a rememorat primii ani alături de gemenii Toma și Matei. Ani de zile, solista și soțul ei au fost într-o permanentă stare de negare, creierul refuzând să accepte realitatea din cauză că „mai multe șocuri emoționale au năvălit peste noi. Nașterea prematură, spitalizarea și apoi diagnosticul bebelușilor, tot ce a urmat”.

„Nu de dizabilitatea fizică sau mintală ar trebui să ne temem, ci de cea emoțională”

Cristina Bălan vrea să genereze o schimbare în bine la nivel național în ceea ce privește sprijinirea familiilor care au copii cu dizabilități.

„Societatea românească este în curs de dezvoltare a calităților necesare pentru a face loc dizabilității. Am mai ținut discursuri în care am tot repetat că nu de dizabilitatea fizică sau mintală ar trebui să ne temem, ci de cea emoțională. Pentru primele două există soluții, pentru ultima mai greu. Dizabilitatea emoțională se manifestă prin incapacitatea de a empatiza, de a accepta diferențe remarcabile. Prin impulsul de a respinge, de a agresa verbal sau chiar fizic.

Din fericire, global există o politică de toleranță, acceptare, incluziune și integrare a persoanelor cu diferite dizabilități și asta ne ajută și pe noi. Să sperăm că românii vor copia și acest trend, pe lângă altele. Măcar pe considerentul că oricând, oricine poate avea o dizabilitate”, a mai spus Cristina Bălan, pentru Unica.ro.

Cristina Bălan nu duce dorul scenei, mărturisind că nu a rezonat niciodată cu frivolitatea industriei muzicale. Cu toate acestea, artista nu plănuiește să renunțe la prima ei dragoste, muzica, și anunță că va lansa piese noi, de suflet, care merită să fie auzite, „indiferent de soarta lor în spațiul public”.

