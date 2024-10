Alina Pușcaș, intervenție estetică nouă la față, la 38 de ani. Primele imagini după tratament: „Ajută textura pielii, tonusul, ridurile fine”

Alina Pușcaș este transparentă în ceea ce privește viața ei, inclusiv când vine vorba despre intervențiile estetice la care alege să apeleze. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” se menține fresh ducând un stil de viață activ, având o dietă echilibrată, precum și cu ajutorul câtorva intervenții estetice despre care vorbește fără rețineri cu toți cei care o apreciază. Recent a apelat la un tratament facial cu laser, despre care a împărtășit și primele impresii în mediul online.

Alina Pușcaș, primele impresii după cea mai recentă intervenție estetică

Alina Pușcaș (38 de ani) a apelat la o nouă intervenție estetică la nivelul feței, respectiv Frax & Laser CO2. După o scurtă absență de pe rețelele sociale, prezentatoarea de la Antena 1 și-a asigurat comunitatea online că este bine și a împărtășit primele impresii după intervenția estetică suferită.

„Dragii mei urmăritori îngrijorați, nu n-am pățit nimic, sunt ok. Am dispărut puțin din mediul online pentru că ieri la prânz mi-am făcut o procedură care se numește Frax, combinat cu Laser CO2. Am accentuat cumva pe zona conturului ochilor. În momentul ăsta folosesc un filtru, în așa fel încât să nu se vadă totuși cât de roșie sunt, și umflată pe alocuri. A afectat suprafața pielii, dar sunt bine. Pentru femeile care sunt interesate de așa ceva, practic este vorba despre un laser care ajută enorm textura pielii, tonusul, ridurile fine, cicatrici, cam tot”, a explicat Alina Pușcaș la Instagram Story.

„Au început să se formeze niște mici cojițe aspre.”

Protagonista din „Narcisa Sălbatică” a mai scris la Story și că a fost informată de medicul estetician că zona lezată va fi cea mai inflamată în zilele doi și trei.

„După cum era de așteptat, astăzi se vede și mai tare unde a fost lezată pielea cu laserul CO2. Lezat pentru că așa mi-am dorit, să nu se înțeleagă greșit. Așa este terminologia. Practic am insistat pe zona asta, am insistat pe o zonă în care am avut porii foarte măriți și pe zonele laterale unde am avut niște mici pete de la soare.

În jurul ochilor astăzi se vede foarte tare, pentru că au început să se formeze niște mici cojițe aspre, cojițe pe care nu ai nicio șansă să le acoperi cu absolut nimic. Trebuie să îți iei timp cel puțin o săptămână când faci o astfel de procedură să nu fii nevoită să ieși neapărat”, a mai povestit Alina Pușcaș pe rețelele sociale.

„Colagenul este stimulat. Așa că așteptăm să își facă datoria”, a mai scris prezentatoarea la Instagram Story.

La nivelul feței, Alina Pușcaș a mai optat pentru vopsirea sprâncenelor, acid hialuronic în buze și fațete dentare.

Alina Pușcaș, la un pas de moarte după operația de mărire a sânilor

În urmă cu mai mulți ani, Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte după o operație de mărire a bustului. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” a petrecut săptămâni bune în spital, după ce operația de la sânul drept s-a desfăcut.

„La momentul respectiv, medicul era destul de mult în vizorul presei. Îl vedeam prin reviste și am zis că înseamnă că e bun. Nu a fost chiar așa. Și pe mine m-a cam indus în eroare faptul că mi-a spus că putem să facem și subcutanat, fără să fie implantul sub mușchi. Și iată că nu a fost chiar aşa. La mine prima variantă a fost subcutanată și asta a fost problema.

S-a desfăcut operația, m-am dus, mi-a refăcut-o și, după 3 ani și jumătate în care era ok totul, mi-a apărut o pată movulie pe sân, pe interior. M-am dus două săptămâni la rând să verifice. Nici măcar el nu știa ce e până când a început să exfolieze partea aceea și a zis că se subțiază pielea, că trebuie să îl scoatem. Că e nasol, că e clar că implantul este respins de corpul meu. Puteau să apară probleme de sănătate, dacă nu mă grăbeam cu operația”, declara Alina Pușcaș cu mai mulți ani în urmă, pentru Spynews.ro.

„E foarte important să nu sari pe primul doctor care îţi iese în cale.”

„E foarte important să nu sari pe primul doctor care îţi iese în cale, să fie totul cu recomandare. Trebuie să cunoşti foarte bine doctorul. Dacă de la prima întâlnire ai senzaţia că te fuşereşte, mai bine mai încearcă să mergi la încă unul, pentru că sunt mulţi care fac asta”, le sfătuiește Alina Pușcaș pe femeile care își doresc această operație.

Alina Pușcaș este mama a trei copii, din mariajul cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu.

