Răzvan Simion își amintește de ultima apariție a Mădălinei Manole la Neatza cu Răzvan și Dani: „Era de nerecunoscut”

Răzvan Simion a rememorat senzația lăsată de ultima apariție a Mădălinei Manole în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, înainte de dispariția sa, și a vorbit despre pericolul enorm pe care îl reprezintă depresia postpartum pentru mame.

Realizatorul TV a folosit expresia „cocktail hormonal” pentru a descrie starea care o afecta pe Mădălina Manole cu puțin timp înainte ca ea să-și ia viața și a adăugat că artista era „de nerecunoscut”.

„Pe vremea când eu vorbeam de depresia postpartum, adică depresia postnatală, la mămicile, indiferent dacă erau tinere sau mai coapte, eram considerat ca unul care le căuta-n coarne unor doamne care sunt închipuite și nu vor să se întoarcă la muncă. Depresia asta se instalează pentru că e hormonal, așa se întâmplă lucrurile. Asta până când a dispărut Mădălina Manole, la o săptămână după ce a fost la noi în emisiune. A fost la noi în emisiune și era de nerecunoscut. Cariera plus depresia asta postpartum au fost un cocktail de hormani, pentru că cei din jurul ei au ridicat din umeri, ba chiar erau indolenți. Și a decis de capul ei. Faptul că acum se vorbește de chestiunile astea și am conștientizat că e o problemă reală și li se oferă ajutor oamenilor după naștere, când sunt ținute sub supraveghere, nu pentru că este un moft ci pentru că există și e a naibii de periculoasă. Și pentru mamă, și pentru copil”, a spus Răzvan Simion, invitat în podcastul lui Radu Țibulcă.

Cum a murit Mădălina Manole

Mădălina Manole, pe numele ei real Anca Magdalena Mircea, anterior Magdalena-Anca Manole, a murit pe 14 iulie 2010, chiar în ziua în care împlinea 43 de ani. Cântăreața a fost găsită moartă în locuința ei, iar medicii legiști au concluzionat că Mădălina s-a sinucis înghițind un pesticid.

Mădălina Manole