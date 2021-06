Timp de 5 ani, Răzvan Simion (40 de ani) a format un cuplu cu Lidia Buble (28 de ani). Fosta pereche s-a despărțit în 2020. Deși s-au despărțit, continuă să lucreze împreună. „Ne înțelegem foarte bine. Noi lucrăm în continuare împreună.

El este managerul meu. Suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”, mărturisea Lidia în octombrie 2020, pe contul personal de Instagram.

În cadrul celei mai recente ediții Neața cu Răzvan și Dani, pe care o moderează alături de Dani Oțil (40 de ani), Răzvan a făcut un comentariu subtil la adresa fostei sale relații cu Lidia.

Răzvan Simion, atac subtil la adresa Lidiei Buble? Ce a spus prezentatorul TV

În timpul unei discuții despre certurile din cuplu legate de vacanțe, Răzvan Simion a mărturisit că el nu se mai confruntă cu problema asta de mai bine de un an de zile, mai exact de când nu mai formează un cuplu cu solista.

„Eu de un an și ceva nu am probleme de genul ăsta, unde să merg în vacanță”, a spus Răzvan Simion în direct. Mărturisirea s-ar putea referi, însă, la COVID-19, din cauza căruia nimeni nu a mai putut călători o perioadă.

Moderatorul formează de aproape un an un cuplu cu Daliana Răducanu (29 de ani), arhitect și designer de interior. Tânăra a făcut parte din echipa emisiunii TV Visuri la Cheie, însă de câțiva ani are propriul business.

Răzvan Simion: „Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine”

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine.

Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen.

Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient.

Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și, în rest, doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, a scris Răzvan în mediul online, după despărțire. Ulterior, prezentatorul a șters mesajul.

Timp de 15 ani, Răzvan a format un cuplu cu Diana, fosta lui soție, cea alături de care are doi copii, o fiică și un fiu, Ianca și Tudor. În prezent, copiii fostului cuplu locuiesc cu mama lor în Timișoara.

