Radu Ille și soția sa divorțează după 20 de ani de căsnicie. Artistul a depus actele la judecătorie

Radu Ille (54 ani) și soția lui, Nina, au decis să divorțeze după 20 de ani de căsnicie. Cei doi au depus cererile de divorț la Judecătoria Râmnicul Sărat, pe 1 noiembrie 2024.

Radu Ille divorțează după 20 de ani de căsnicie

Radu Ille și soția lui, Nina, au decis să divorțeze după două decenii petrecute împreună. Îndrăgitul artist de muzică populară a depus actele la Judecătoria Râmnicu Sărat, divorțul fiind de comun acord. Cei doi au împreună doi copii, un băiat de 18 ani și o fetiță de 9 ani.

Cântărețul de muzică populară a dispărut în ultima vreme din atenția publicului, iar acum vestea divorțului său ia întreaga lume prin surprindere. Acesta nu a anunțat încă public separarea.

În anul 2009 au apărut zvonuri cu privire la despărțirea lui Radu de Nina, când femeia a plecat cu fiul cuplului în America. Atunci, Radu Ille a ieșit public pentru de dezminți, precizând că aceasta a plecat peste Ocean pentru a-i găsi contracte și pentru a învăța să-l managerieze.

Dacă atunci nu s-a pus problema despărțirii, se pare că de data aceasta cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Citește și: Radu Ille, povestea neștiută din spatele zâmbetului: „Încerc să rămân normal în lumea asta atât de frumoasă, dar tare păcătoasă“/ Exclusiv

Citește și: Cum a arătat prima probă pe care a dat-o Andreea Esca în televiziune: „Eram îmbrăcată cu un pulover de-al mamei mele”

Artistul, implicat într-un accident rutier

În urmă cu câțiva ani, Radu Ille spunea că a fost implicat într-un accident rutier în urma căruia a fost la un pas de a-și pierde viața. Interpretul de muzică populară a povestit cum două căruțe i-au apărut în calea mașinii și s-au urcat peste autovehicul, cauzând daune materiale.

„Ne îndreptam spre Flămânzi de Botoşani şi GPS-ul ne-a băgat pe o scurtătură, unde, la un moment dat, coboram în curbă, şi pe sensul nostru, veneau doi caruţaşi şi s-au urcat pe maşină cu căruţa. Coşmar! Dacă străpungeau cu copitele, ne măcelareau pe mine şi pe Nina. Eu îmi vedeam doar copiii. Mi-era teamă, lumea s-a adunat, eu nu mai ştiam ce se întâmplă. Căruţaşul s-a ridicat şi a început să dea cu pumnii în cai şi în căruţă”, a mărturisit Radu Ille la momentul respectiv.

Citește și: Cătălin Cazacu și-a asumat relația cu noua iubita, după o experiență neplăcută în Zanzibar: „Am plecat de rușine”

Citește și: Andreea Bostănică, în lacrimi pe Tik Tok. Influencerița a stârnit revolta internauților, după ce s-a plâns că a pierdut o brățară de 20.000 euro

Radu Ille a fost miner înainte de a deveni artist

Radu Ille este unul dintre cei mai carismetici artiști din România, însă înainte de a deveni cântăreț, acesta a avut o cu totul altă meserie, cea de miner. În cadrul unui interviu, el a dezvăluit că această meserie i-a cauzat câteva probleme de sănătate, fiindu-i afectate coloana și plămânii.

„Am lucrat, timp de 8 ani, în mină, unde am văzut și sânge, unde nu vedeam lumina zilei. Când am terminat treaba cu mina, nu mă mai puteam mișca de spate, aveam mari probleme la coloană, nu puteam ridica nici măcar o cană, m-au diagnosticat și cu ulcer. Am și ceva probleme la plămâni, acolo ceva nu este bine. Nu am fost fumător, dar am inspirat praf de cărbune în mină echivalentul a 25.000 de țigări. Când ieșeam din mină, de la program, aveam fața neagră și scuipam smoală. Doar ochii și dinții se mai vedeau de mine”, a povestit Radu Ille în urmă cu ceva timp, potrivit Capital.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Radu Ille

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News