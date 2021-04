Piticu’, fostul membru al trupei Simplu, va deveni tată pentru a doua oară

Ionuț Dumitru, fostul membru al trupei Simplu, cunoscut sub numele de scenă drept Piticu’ urmează să devină tătic pentru a doua oară.

Ionuț și soția sa, Dariana, au o fetiță în vârstă de cinci ani, iar acum urmează să vină în familia lor încă o fetiță.

Soția lui Ionuț urmează să nască la sfârșitul lunii mai.

„În luna mai, la sfârșitul lui mai voi fi tată. Am fost la consult cu soția și (n.r. – fetița) ne-a zâmbit mereu. O să am două fetițe, îți dai seama ce fericit o să fiu. Noi ne-am dorit foarte mult să facem o fetiță, mai mult și-a dorit Dariana, fetița noastră, are 5 ani acum. Acum o pregătim să nu fie geloasă, vedem când se va întâmpla. Mămica este foarte bine, este mult mai bine decât la Dariana”, a spus Piticu’, la începutul lunii aprilie, în cadrul emisiunii ”Star Matinal”.

Fostul membru al trupei Simplu și Dariana s-au căsătorit în primăvara anului 2017.

Înainte de a o întâlni pe actuala soție, Ionuț a aut o relație de trei ani cu prezentatoarea de televiziune Magda Pălimariu. Despărțirea celor doi i-a luat pe toți prin surprindere. Deși păreau că au o relație fericită, între Magda și Ionuț, legătura amoroasă începuse să se degradeze.

„Nu a fost un eveniment care a apărut brusc şi nici nu a fost o decizie luată în pripă. Se pare că programul încărcat pe care l-am avut atât eu, cât şi Ionuţ, în ultimii doi ani, ne-a făcut să ne petrecem mult timp separat şi, încetul cu încetul, relaţia s-a erodat. Cu puţin timp în urmă, am avut o discuţie în care am luat decizia că e mai bine să ne separăm. Locuiam împreună, dar acum fiecare poate să stea în casa lui”, povestea Magda, în 2013, pentru Libertatea.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro