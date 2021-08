Petronela Rotar: „Eram traumatizată de moartea primului soț și atunci m-am transformat într-o mamă elicopter”

Petronela Rotar este o scriitoare de succes, bloggeriță și fostă jurnalistă, însă, mai important decât toate, este mama a două fete de 20, respectiv 23 de ani. Le-a crescut singură, după ce primul iubit a murit în urma unui accident de mașină când copilul cel mare nu împlinise niciun an și după despărțirea de al doilea soț.

Acum, autoarea bestsellerurilor „Orbi” și „Privind înăuntru” poate spune că e împlinită la cea de-a treia căsnicie. În cei 18 ani de televiziune, fosta jurnalistă a fost nevoită să găsească modalități prin care să îmbine și cariera, și meseria de părinte. Scriitoarea mărturisește că a fost o mamă atât de apropiată de fetele ei, încât a trebuit să învețe în terapie să ia lucrurile mai ușor.

Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Boomerul și Milenialu’”, cu Silviu Petcu și Alexandru Zob, Petronela Rotar a vorbit deschis despre rolul de mamă singură.

„Au fost niște ani în care am sacrificat din timpul copiilor mei pentru că așa îmi era meseria, de acolo mâncam. Sunt de multe ori întrebată cum pot să le fac pe toate bine, dar nu poți, este o iluzie. Nu există așa ceva. Nu poți să fii un om de carieră complet dedicat și să nu sacrifici din timpul pentru copiii tăi. Trebuie să alegi la un moment dat. În cazul meu, nu prea aveam de ales. Trebuia să muncesc pentru că era meseria care le punea copiilor pâinea pe masă, ghiozdanul în spate etc. Am găsit modalități ca să pot să le îmbin. Dacă le întrebi pe fetele mele, o să-ți spună că mă vedeau mult mai rar decât și-ar fi dorit. Le luam cu mine, stăteau cu mine în redacție”, a povestit autoarea.

Petronela Rotar spune că a fost traumatizată de moartea primului iubit, tatăl fetei mai mari, iar asta a făcut-o să devină foarte apropiată de copiii ei.

„Singure nu le-am lăsat, avem o relație foarte bună. Fata cea mare are mai multe reproșuri să-mi facă, nu a avut tată și a avut niște situații. În același timp, fata mea mare este unul dintre cei mai deștepți oameni pe care îi cunosc. E un om care citește foarte mult, înțelege foarte mult și cumva suntem într-o parte a relației noastre în care lucrurile sunt așezate, sunt bine. Ea mi-a mai reproșat lucruri, dar dacă pot să spun ceva în apărarea mea este că am făcut ce am știut, cum am putut, cu mijloacele pe care le-am avut la momentul respectiv, cu toată iubirea și dedicarea pentru fetele mele. Eram traumatizată de moartea primului soț și atunci m-am transformat într-o mamă elicopter. Nu s-au simțit niciodată neglijate, dimpotrivă”, a recunoscut scriitoarea.

