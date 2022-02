Patrizia Paglieri și iubitul italian s-au despărțit. „E mai bine singură”

Chef Patrizia Paglieri s-a despărțit de iubitul italian după o relație de 4 ani. Bărbatul locuiește în Agrigento, Sicilia. Potrivit Patriziei, motivul despărțirii ar fi fost gelozia. Din primul și singurul ei mariaj, Patrizia are un fiu, Francesco.

„De Sfântul Valentin n-am făcut nimic, pentru că nu mai am iubit. Am gătit. Din păcate, este genul sicilian, prea posesiv. În decembrie am fost cu fiul meu la Londra, la un cuplu de prieteni gay, căsătoriți de 8 ani. Am pus o poză pe Facebook cu unul dintre ei. Iubitul a început să fie gelos”, a povestit Patrizia Paglieri, în exclusivitate pentru Click!. „Am decis atunci că e mai bine singură. Mereu am fost pe cont propriu. Mai ales că eu nu mai stau cu cineva de peste 30 de ani. Am un copil frumos, deștept și muncitor, pe Franci, însă și el își dorește viață lui, să nu mai stăm împreună”, a încheiat.

Patrizia și-a scos la vânzare vila din Mogoșoaia. În 2019, Patrizia și-a închiriat casa pentru filmările serialului „Sacrificiul”. Potrivit Click!, locuința are teren de 3 mii de metri pătrați, 10 camere, piscină, deschidere la șoseaua principală și s-ar vinde cu 320 de mii de euro.

„Da, este adevărat că vrem să o vindem, vrem să ne mutăm separat. Franci vrea și el să stea singur, să fie independent, poate mai vine cu o fată, cu prietenii să se joace pe play station. Are nevoie de casa lui. Eu vreau să-mi cumpăr o casă cu etaj și el să-și ia o garsonieră”, a explicat Patrizia Paglieri pentru Click!.

„Te obișnuiești într-un fel și rămâi așa dacă nu-ți găsești perechea. Am hotărât să vindem casa aia de care ne leagă atâtea amintiri. A început să fie greu de întreținut, are mult teren și trebuie să trebăluim prin curte. Trebuie să vină o familie mare, cu bani. E o casă în care trebuie să investești bani, să repari, să renovezi, să schimbi diverse”, a completat.

„Jumătate de casă, unde am avut restaurant, am închis-o. Am închis căldura, gazele și apa. Nu am bani de Penthouse în Floreasca, însă vreau undeva unde e liniște”, a încheiat.

Foto: Instagram