În ziua aniversării sale de 40 de ani, Paris Hilton a confirmat că ea și iubitul ei, antreprenorul Carter Reum s-au logodit. „Acest ultim an cu COVID a accelerat atât de multe lucruri.

Pentru cineva care călătorește constant, am avut șansa să stau acasă și să reevaluez lucrurile importante pentru mine. Relația noastră și timpul pe care l-am putut petrece împreună a fost un dar”, a spus Paris pentru People.

Paris Hilton și iubitul ei, Carter Reum, s-au logodit

Potrivit publicației anterior menționate, perechea s-a logodit pe 13 februarie, pe o insulă privată unde au celebrat în avans aniversarea lui Paris. O sursă apropiată lui Carter a declarat pentru E! News:

„Carter este un tip foarte drăguț și bun. Atât Paris, cât și el provin din familii iubitoare. Se potrivesc din acest punct de vedere. Sunt perfecți unul pentru celălalt”. Paris și Carter și-au confirmat relația în luna ianuarie a anului 2020. De atunci, au fost inseparabili.

Și-au făcut debutul în calitate de cuplu la un eveniment monden în cadrul unei petreceri organizate de InStyle și Warner Bros. după decernarea Globurilor de Aur 2020.

De curând, în podcastul The Trend Reporter with Mara, moștenitoarea imperiului Hilton a dezvăluit că a apelat la tratamentul de fertilizare in vitro și că „abia așteaptă să înceapă acest nou capitol” din viața ei.

Paris a mărturisit și că tocmai a încheiat procesul de extragere a ovulelor, notând: „A fost dificil, dar știam că va merita. (…) Trecând prin tot acest proces alături de cineva care te susține și care te face să te simți ca o prințesă în fiecare zi … a făcut totul chiar ok”.

Paris a dezvăluit că își dorește gemeni, fetiță și băiețel, iar fertilizarea in vitro era singura cale. După gemeni, pentru Paris ar fi ideal să mai aibă unul sau doi copii.

În același interviu, Paris a mărturisit că deja știe că Reum o să fie cel mai grozav tată bazându-se pe felul în care interacționează cu fiica și cu fiul surorii ei Nicky, Lily Grace (4 ani) și Teddy (3 ani).

