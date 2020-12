Olga Popa, prezentatoarea emisiunii “Tips&Triks – la drum cu vedetele”, de la Antena Stars este însărcinată cu primul copil. Vedeta de televiziune a făcut marele anunț pe rețelele de socializare chiar în ziua de Moș Nicolae.

„Am vrut să amân cât se poate de mult acest moment pentru a mă obișnui mai întâi eu cu ideea și apoi să fac față tuturor întrebărilor, mesajelor, sfaturilor, felicitărilor, curiozităților și grijilor din partea voastră. Probabil că dacă nu m-aș fi “demascat”, mulți dintre voi nici nu ați fi sesizat că mai curând decât vă așteptați o să mai cunoașteți pe cineva!🧚‍♀️ „, a scris Olga Popa într-o postare pe contul său de Facebook.

Vedeta spune că privește această sarcină ca pe o „salvare” din lumea care o lăsa „zi de zi fără aer”.

„Povestea veștii e oarecum amuzantă, cu începuturi demne de o drama queen, dar gândul că alte femei trec prin chinuri groaznice, ani de analize și tratamente, rugăminți și rugăciuni să obțină ce mie mi s-a oferit fără să cer, mă face încă o dată să zâmbesc pentru ceea ce mi se întâmplă, oricât de vehementă am fost până acum în fața acestui gând de a avea un bebe. Nu mă simt nici mai completă și nici nu e o minune că s-a întâmplat asta, poate doar puținele mele kg și pentru cine mă cunoaște ceva mai bine, stilul meu de viață haotic și destul de nesănătos. Nu m-am luat după niște reguli ale societății și nici nu am calculat calendarul, nu era pe lista mea de priorități și nici nu pot spune că am fost în culmea fericirii când am aflat. Ce e important și ce am realizat între timp este că a venit salvarea mea din lumea în care mă înnecasem fără să îmi dau seama și care zi de zi mă lăsa fără aer. Ce mi se întâmplă este fix curajul de care aveam nevoie să merg mai departe, este puzzle-ul lipsă să pot să îmi continui viața și să ies dintr-un carusel care la fiecare tură se învârtea din ce în ce mai tare și mă spulbera încet până când m-ar fi făcut să îmi doresc să dispar de tot, doar să nu mai simt cât de tare mă izbește. Salvarea mea de ce îmi distrugea sufletul și mă golea pe dinăuntru precum o ceașcă de cafea pe care vrei s-o bei pe drum, dar ajunge să îți murdărească ținuta, apoi se varsă în mașină și îți strică tapițeria, pentru ca la final să îți distrugă toată ziua din cauza cofeinei care în loc să îți facă un bine, mai rău te agită. Și nu vreau să aud de speakerii motivaționali sau alte povești de real succes a celor care au plecat de jos și au mutat munții din loc, că nici acolo nu tot ce zboară se mănâncă, așa cum nici televiziunea nu înseamnă doar lumini și vise sau doar oameni demni de urmat ca exemple în viață, dar aici sunt alte povești pe care le vom lua pe rând și despre care povestim cu altă ocazie”, a mărturisit prezentatoarea de la Antena Stars.

Pentru a se asigura că va duce sarcina până la bun sfârșit cu brio, Olag Popa a anunțat că va renunța o perioadă la activitatea profesională.

„Pentru că nervii întinși la maximum și mediul toxic de lucru nu sunt bune pentru tine, aleg să nu te las să te dezvolți în această lume defectă și cu multe probleme, așa că voi lua o pauză de la tot ce înseamnă zâmbetele false din spatele ecranului tv și de la stresul care mie îmi provoca prea multe crampe dureroase care ție, ghimizdrocule, îți luau din confort”, a adăugat Olga Popa.

Sursa foto – Facebook

