Oana și Viorel Lis au mari probleme financiare: „O ducem foarte greu cu banii!”

Oana (42 de ani) și Viorel Lis (77 de ani) trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Iubita fostului primar al Capitalei a vorbit recent despre sumele mari de bani pe care trebuie să le cheltuiască pe tratamentele lui Viorel Lis.

„Viorel a făcut parestezii pe picioare. Nu mai poate să meargă bine, din cauza statului în casă. L-a afectat foarte tare pandemia asta. Nu prea mai poate să iasă, merge foarte greu. Am făcut recuperare la privat, s-a recuperat însă puțin, cam 10 la sută. Eu am ieșit zilnic afară, dar singură. Eu sunt genul la bine, la greu, mi se pare normal să stau cu el când e bolnav. O ducem foarte greu cu banii. Când a făcut atac vascular, am dat 16 milioane pe un RMN”, a declarat Oana Lis, în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP”.

La rândul său, Viorel Lis explica într-o altă emisiune televizată că problemele sale de sănătate sunt din ce în ce mai grave, fostul edil al Capitalei nemaiputându-se deplasa fără ajutor.

„Sunt la recuperare, am probleme cu picioarele, cu mersul. Nu prea mă mai duc. Am un fel de parapareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape. În casă mă mișc destul de bine, pentru că mai sunt ziduri, însă afară este greu de mers, mă ține Oana, mă ajută. Stau acasă, fac niște pariuri, exerciții și îmi trece timpul. Mi-au spus că măcar să îmi îmbunătățească mersul. Asta-i viața”, a mărturisit Lis.

Oana Lis și sacrificiile ei pentru Viorel Lis

Oana Lis povestea în urmă cu câteva săptămâni că ea câștigă bani doar din ședințele de terapie pe care le face, neputându-se angaja pentru că trebuie să aibă constant grișă de Viorel.

„Nu ştiu dacă sunteţi în temă, dar la un AVC minor trebuie să faci RMN. Am dat 12 milioane de lei vechi ca să nu stăm în aşteptare. Medicamentele costă foarte mult, unele sunt subvenţionate de stat. Ia 11-15 pastile în mod normal, însă statul îi dă doar 7 pastile gratuit pentru că are statut de revoluţionar. Are nişte parestezii din cauza statului în casă, s-a atrofiat de la perioada asta sedentară. Am făcut test Dopller. Dacă nu am fi cheltuit anumite sume de bani, Viorel nu ar mai fi fost astăzi în viaţă. Din fericire am început să câştig şi eu din şedinţele de la terapie. Nu am un salariu aşa mare, pentru că depinde de clienţii pe care îi am. Nu mă pot angaja program întreg deoarece trebuie să fiu cu Viorel tot timpul, să am grijă de el”, spunea Oana Lis, la sfârșitul lunii iunie.

Foto – Facebook