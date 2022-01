Oana Lis: „O să-l fac pe Viorel tătic anul ăsta!”

Viorel (77 de ani) și Oana (42 de ani) Lis formează un cuplu de 23 de ani. Perechea a aniversat 23 de ani de relație în septembrie 2021. Cuplul s-a cunoscut în perioada în care Viorel era primar al Capitalei. La vremea aceea, Oana, care avea doar 19 ani, îi era secretară politicianului.

De curând, perechea s-a vindecat de COVID-19. Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, Oana Lis a declarat că îl va face „pe Viorel tătic” anul acesta.

„Am depus un dosar de adopție. Sunt foarte fericită că legea adopției s-a schimbat. Simt eu așa că anul ăsta se va întâmpla să primesc un telefon magic. (…) Sunt părinte adoptator deja, dar nu am copilul. E de doi ani dosarul. O să-l fac pe Viorel tătic anul ăsta! Am foarte multă iubire de oferit! Am emoții numai când vorbesc despre lucrul ăsta”, a declarat Oana Lis.