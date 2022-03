„Nu știi să fii vedetă”. Ce a pățit Iuliana Tudor la întâlnirea cu un director de la TVR 1: „Acolo eu mă joc pe mine”

Iuliana Tudor, 44 de ani, este vedeta Televiziunii Române (TVR) de peste două decenii. Faptul că este ea însăși de fiecare dată când apare în lumina reflectoarelor a ajutat-o să aibă o carieră de succes, pe termen lung.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Iuliana Tudor a povestit că și-a descoperit menirea la vârsta de 20 de ani, când a ajuns la TVR, și atunci a simțit că va face televiziune toată viața. E astăzi omul care continuă ce au făcut realizatorii de emisiuni dinaintea ei și că Dumnezeu a ales-o să fie în acel loc și să facă ca ceilalți la fel de bine: „nu știu dacă mă ridic la nivelul lor, dar mă străduiesc să fac asta de 22 de ani”, a fost răspunsul jurnalistei, născută în județul Prahova.

Cum a ajuns să lucreze la TVR

În momentul în care a intrat în studio, i s-a spus că acea cameră de filmat din fața sa va fi cel mai bun prieten al ei, așa că a intrat în direct. A avut o săptămână la dispoziție, după concurs. Nu a fost cum trebuie, dar a fost „bucurie”: „mi-am spus că o să mă dea afară după două săptămâni, că nu cred că stau prea mult pe aici. Am luat-o ca pe o experiență. Uite că au trecut 22 de ani”, a menționat ea în podcast.

„Televiziunea, de foarte multe ori, te pune în situația de-a fi într-un fel. Îmi aduc aminte de întâlnirea cu un director de la TVR 1, la un moment dat, care mi-a spus: ‘tu, fată, ai o problemă. Zic ‘ce problemă?’ La care el ‘păi, nu știi să fii vedetă!’ Zic ‘ce înseamnă asta?’ ‘Păi, în momentul în care apari’ și toate chestiile alea a început să-mi le înșire, probabil din cărțile de marketing. Mi-am dat seama că nu mă regăsesc într-adevăr în nimic din ceea ce-mi spunea, dar am și răspuns așa instant că eu nu-mi doresc să fiu asta. De ce m-aș strădui să fiu altfel decât sunt. Acolo eu mă joc pe mine, probabil că ăsta a fost atuul meu. Nu am fost niciodată altfel decât sunt și dincolo de microfoane, și dincolo de luminile stinse”, și-a amintit jurnalista.

Record de opt ore de transmisie în direct

Iuliana Tudor, cea care este în prezent gazda emisiunii muzicale „Vedeta populară”, a explicat că nu a acceptat niciodată un proiect în care nu s-a regăsit, din partea televiziunilor comerciale, chiar dacă era vorba despre mai mulți bani și mai multă faimă: „mi-am spus că nu e pentru mine și dacă nu cred, nu mă duc. Probabil că asta se simte, de aceea publicul meu m-a urmat, 22 de ani e un drum lung”, i-a răspuns lui Drăghici.

„Îmi aduc aminte de rebranduirea Televiziunii Române din 2004, am fost și actriță, și prezentatoare, și cântăreață, era o chestie foarte greu de făcut. A fost și recordul meu personal, opt ore de transmisie în direct. Mi-e simplu pentru că așa sunt eu”, a mai continuat ea.

Copilăria în vremea comunismului

La podcast, jurnalista a vorbit deschis și despre perioada copilăriei și adolescenței. Lipsurile, pe de-o parte au călit-o și au făcut-o mai puternică, iar pe de altă parte „i-a lipsit acel echilibru în a avea totul, a discerne ce e bine, ce e rău”.

„Eu am fost cuminte, asta pot să spun. Am fost tocilară, numai cu cărțile, numai cercuri literare, poezie. Nu am fost o adolescentă tipică. Am prins o generație care s-a mai raportat la anumite valori. Familia mea și-a dorit foarte tare cumva să le depășesc condiția, în sensul că bunicii, străbunicii au fost oameni fără carte. Mama mea a investit timp și energie în ce privește educația copilului ei. Respectul pentru carte, literatură, pentru trecut ea mi l-a insuflat”, a explicat omul de televiziune.

„Stând la sat, mai stăteam desculță, aveam contact cu lumea aia de la rădăcină. Bunicii mei se hrăneau cu brânza făcută cu o zi înainte, mergeam să scot apă din fântână. (…) Nu-mi plăcea să stau la coadă să iau pâine, să iau totul de la alimentară de pe carnețel. Dimineața trebuia să mă duc să pun plasa cu un pietroi, era un suport din fier pentru lapte și iaurt. Ăsta era ritualul în fiecare dimineață, înainte de a merge la școală. Mi se părea umilitor, nu înțelegeam de ce trebuie să fac asta”, a mai continuat Iuliana Tudor la podcast.

Nu a devenit nici cântăreață, nici medic, nici magistrat

Tatăl jurnalistei lucra într-o fabrică, ca economist. Și-a dorit ca fata lui să devină magistrat, însă fără dorința ei. În anul IV, „a venit televiziunea” și a hotărât că ăsta îi va fi „drumul de acum încolo”. S-a gândit, inițial, să devină medic pentru mama ei bolnavă, dar nu a avut nicio apropiere de materiile reale, cum sunt chimia, fizica, matematica: „ea s-a îmbolnăvit când eu aveam trei ani, copil fiind nu am simțit neapărat că are o problemă. Și ea, și tatăl meu au avut grijă să fiu într-o normalitate absolută”, a spus Iuliana Tudor. Se visa și cântăreață atunci când era mică.

„Odată ce am intrat la Drept și am văzut ce trebuie să fac, am avut orele de practică, m-am dus să asist, să văd ce se întâmplă în avocatură, de exemplu. Am fost foarte dezamăgită. Mi-am dat seama abia atunci ce înseamnă asta, avocatul trebuie să interpreteze litera legii ca să câștige clientul lui și să-și ia banii. Mi s-a părut groaznic. Cum pot eu să mai dorm, știind practic adevărul? Mi-am dat seama că sunt pe un drum greșit, că nu pot să fac asta”, a lămurit ea.

Jurnalista a mai povestit la podcastul lui Drăghici că și-ar dori să-și vadă mama pe picioare și să le mulțumească îndeajuns părinților pentru compromisurile pe care le-au făcut pentru ea.

„Eram singurul copil. Existau sacrificii, la modul că nu erau niciodată concedii, plecări pentru ei sau timp pentru ei. Totul a mers către mine: bani în cărți, bani în haine, bani în tabere. A fost cumva și pentru mine o presiune să nu-i dezamăgesc pentru că știam cât au renunțat. Cu banii cu care mama trebuia să meargă la tratament spunea ‘nu, cu banii ăștia mai bine îi luăm niște cărți’”, a mai continuat Iuliana Tudor.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.