Interpreta de muzică populară Nicoleta Voicu (50 de ani) a dezvăluit că a fost apelată la ora 23:00 de un bărbat cu o voce „ciudată”. Apelul a speriat-o, cerând ajutorul autorităților. La Antena Stars, solista a explicat în detaliu apelul telefonic.

Nicoleta Voicu, apelată de un bărbat cu voce „ciudată”. „Mă termină psihic”

„M-am trezit la 23:23 cu telefon noaptea de la un necunoscut. Fără să știu, eram așa într-o stare de rău, am răspuns. M-a întrebat ce fac. Era o voce de bărbat ciudată, aș putea să spun. Am închis, sub impulsul fricii, până m-am dezmeticit. Am încercat să sun din nou, la câteva secunde, și mi-a dat respins.

Am încercat pe Whats App. Era blocat. (…) Un inspector de poliție se ocupă. Îl tot sun. Nu mai suport. Pe mine mă termină psihic, vă spun sincer. Psihic sunt la pământ. Am noroc cu doamna avocat pe care o sun, cu care mă consult, cu care [vorbesc] despre această teroare psihologică”, a mărturisit interpreta.

O perioadă de timp, Nicoleta a format un cuplu cu Gheorghe Turda (73 de ani). După despărțire, artista l-a acuzat pe interpret că o sună cu număr necunoscut. „Povestea aceea cu telefoane date Nicoletei de pe numere necunoscute la miez de noapte sau chiar mai târziu e aberantă, de-a dreptul. Păi, ce om cu mintea întreagă ar face așa ceva?!”, declara Gheorghe Turda în trecut.

Nicoleta Voicu l-a acuzat pe muzician că a neglijat-o și că ea a fost mereu pe locul doi, în timp ce restul oamenilor erau prioritari pentru el. Gheorghe Turda spunea despre cântăreață că era geloasă și că îi verifica telefonul, răspunzând la apelurile sale.

Nicoleta Voicu a fost adoptată

În trecut, Nicoleta Voicu a vorbit despre copilăria ei, dezvăluind că nu a crescut alături de părinții ei biologici, fiind adoptată de la vârsta de un an. „Am fost înfiată la vârsta de 1 an”, a dezvăluit cântăreața de muzică populară la Antena Stars.

