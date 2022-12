Moștenire neașteptată pentru Daniela Gyorfi. Ce a făcut mama ei înainte să moară: „Urmează să primesc 100.000 de euro”

Moș Nicolae a fost tare generos anul acesta cu Daniela Gyorfi. Cântăreața a primit moștenire peste 100.000 de euro, la nouă ani de la moartea mamei sale.

Daniela Gyorfi a primit o veste bună de la avocații săi chiar în ziua de Moș Nicolae. Cântăreața va primi banii pe un teren pe care l-a moștenit de la mama sa și care valorează o avere.

Ce cadou a primit Daniela Gyorfi în ziua de Moș Nicolae

Daniela Gyorfi a aflat că urmează să intre în posesia unei sume de bani, în urma unei moșteniri primite de mama ei, chiar în ziua de Moș Nicolae.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

„Este vorba despre un teren care a aparţinut bunicilor mamei mele, şi mama mea a depus acte şi tot ce a trebuit ca să primească despăgubire, pentru că pe terenul acela s-a construit. Când a murit mama nici nu ştiam, nici nu eram la curent cu toate acestea. Am luat toate actele şi am mers la o firmă de avocatură care se ocupă de retrocedări. După vreo 5 ani, în sfârşit s-a pronunţat şi asupra banilor şi tot, şi urmează să primesc banii”, a spus vedeta la Antena Stars.

Moștenirea primită de Daniela Gyrofi ajunge la 100.000 de euro

Pentru că proprietata este situată într-o zonă centrală, Daniela Gyorfi urmează să primească în jur de 100.000 de euro.

„Ei se iau după nişte criterii şi mi-au calculat o sumă și mi-au spus avocaţii că nu e corect. Au recalculat, nu am primit banii pe casă, terenul avea şi o casă, dar una peste alta mulţumesc lui Dumnezeu că am putut să iau şi atât şi e ok.

Orice ban pe care îl primeşti, chiar dacă e meritul tău e binevenit, nu cred că e cineva care spune că nu vrea 100 şi ceva de mii de euro. Sunt ok, m-aş fi bucurat dacă trăia mama şi vedea că, după atâţia ani, am reuşit să luăm ce era al ei, al nostru”, a mai spus artista, la Antena Stars.

Când a murit mama Danielei Gyorfi

Daniela Gyorfi își iubea mama extrem de mult și au avut întotdeauna o relație extrem de apropiată. Cântăreața a apărut în nenumărate interviuri alături de Anica Diță, cea care i-a dat viață. Mama artistei a murit în urmă cu nouă ani, răpusă de mai multe boli, printre care s-au numărat cancerul pulmonar și diabetul.

„Am păstrat cana ei, cea din care obișnuia să bea, niște tricouri, un prosop. Am păstrat câteva lucruri de-ale ei, de care sunt foarte legată. Mama era un om deosebit, nu m-am obișnuit nici acum cu dispariția ei. Am păstrat doar o parte din haine. A avut două haine de blană. Am înmormântat-o cu ele”, declara artista, în urmă cu doi ani, tot la Antena Stars.

Daniela Gyorfi, cerută în căsătorie de două ori de George Tal

Cariera Danielei a început în anii 1990 și, în cei peste 30 de ani petrecuți pe scenă, ea a fost întotdeauna o prezență controversată. În multe interviuri, artista a vorbit despre copilăria grea pe care a avut-o, dar și despre faptul că a trebuit să își îngrijească mama paralizată, încă de la vârsta de 10 ani. Din punct de vedere sentimental, artista este împlinită. De mai bine de 15 ani formează un cuplu cu George Tal, cel care a cerut-o de soție de două ori. Cei doi au împreună o fiică, pe Maria, în vârstă de 10 ani.

Sursa Foto: Instagram