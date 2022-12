Monica Bîrlădeanu este în doliu: „A plecat un om mai bun decât am putea fi noi vreodată”

Monica Bîrlădeanu este în doliu, cu câteva zile înainte de trecerea în noul an. Într-o postare făcută pe Instagram, vedeta plânge moartea unui apropiat.

Actrița a postat o serie de fotografii, urmate de un mesaj emoționant, în care își anunță fanii că a pierdut un prieten drag.

Monica Bîrlădeanu în doliu: „A muncit neobosit”

În imagini, Monica Bîrlădeanu apare alături de Alexandru, cel a cărui pierdere o plânge acum frumoasa actriță. Monica Bîrlădeanu îl descrie pe acesta ca fiind un om care a ajutat extrem de mulți semeni aflați la nevoie.

În urmă cu câțiva ani, Alexandru fusese diagnosticat cu cancer osos, însă acest lucru nu l-a împiedicat să ofere ajutor celor din jurul lui, așa cum precizează în postarea de pe Instagram și Monica Bîrlădeanu.

„A plecat astă noapte dintre noi un om mai bun decât am putea fi noi vreodată. A lăsat în spate un exemplu de generozitate și dăruire de sine cum n-am mai văzut decât în cărțile despre sfinți.

Alex Tache a făcut față unui cancer osos vreo 15 ani, timp în care atenția lui s-a mutat de pe propria suferință, spre a altora, și a depus toate eforturile de care era capabil spre construirea unei case care urma să fie „acasă” pentru 12 copii abandonati: Casa Nest”, a scris Monica Bîrlădeanu în dreptu fotografiilor postate pe profilul de Instagram.

Actrița, devastată de pierderea prietenului ei

Monica Bîrlădeanu este afectată de pierderea lui Alexandru și susține că a apreciat la el bunătatea și dorința de a-i ajuta pe cei din jur. Aceasta subliniază că a vorbit ultima dată cu el în urmă cu trei săptămâni.

„Un om cu o asemenea suferință, a muncit neobosit să ofere un adăpost și dragoste părintească unor copii aflați în alt tip de suferință…sufletească. Am vorbit cu el acum 3 săptămâni. Elegant în suferință și neclintit, deși știa că nu mai are mult. Noi agonisim o viață întreagă, fiecare pentru sine, el a agonisit în scurta lui viață doar pentru alții. Dumnezeu să-l odihnească cu drepții!. Rămas bun, Alex!”, a mai scir actrița.

Monica Bîrlădeanu a împlinit 44 de ani

Monica Bîrlădeanu a împlinit, pe 12 decembrie, 44 de ani. Actrița a ales să își petreacă weekend-ul dinaintea zilei de naștere în Budapesta, la celebrul hotel New York Palace Budapest Hotel.

Sărbătorita a rămas plăcut impresionată de experiența de acolo și a ținut să împărtășească și fanilor săi de pe Instagram.

„Birthday weekend la Budapesta. Super experiență, absolut divină, în ciuda vremii ploioase. Hotelul cu servicii impecabile, camere superbe, dar ce-a rămas cu mine, de fapt, a fost o atmosferă de Crăciun incredibil de frumoasă, caldă, cu mirosuri sublime, care-mi amintește perfect de The Plaza Hotel din NY (cel din Home Alone). Bineînțbeles că am fost și la NY Cafe din interiorul hotelului, că doar tot social media a căzut de acord cum că ar fi cea mai frumoasă cafenea din lume. Și sunt de acord: este! Am făcut și video-uri de-un reel ca să vă arăt mai multe lucruri, dar până atunci vă las câteva imagini așa, de deschidere. Loveee”, a scris Monica Bîrlădeanu pe Instagram.