Adevărul despre relația dintre Mara Oprea și Alecs Dunaev. Sunt sau nu împreună?

De-a lungul timpului au existat multe zvonuri despre o posibilă relație între actorii care formează un cuplu în serialul „Adela”, anume Mara Oprea și Alecs Dunaev.

S-a zvonit de mai multe ori că cei doi actori trăiesc o poveste de dragoste și în viața reală. Mara Oprea este o actriță de 22 de ani, care joacă rolul Adelei în serialul omonim de la Antena 1. Ea joacă alături de mai mulți actori cunoscuți din România, printre care Alcsandru Dunaev, Vlad Gherman, Cristina Ciobănașu și Ioana Ginghină.

În serial, Adela are o relație pasională de dragoste cu Mihai, personaj interpretat de Alecs Dunaev. Chimia lor pe micile ecrane este indiscutabilă, iar din acest motiv, fanii celor doi s-au întrebat adeseori dacă sentimentele din serial ar putea fi translatate și în realitate. Mara Oprea a vorbit despre cum stau lucrurile de fapt, lămurindu-i pe curioși, într-un interviu cu TV Mania.

„Eu îl apreciez foarte mult pe Alecs și mă bucur că am norocul să am un partener atât de bun și de grijuliu”, a spus Mara Oprea pentru TV Mania, citată de redactia.ro. „Deși avem mult de filmat și suntem toți obosiți, de multe ori, găsește în el energia să ajute pe toată lumea și să ne reamintească ce suflet bun are și ce om de treaba este. Suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine și în afara platourilor de filmare”.

Frumoasa actriță a mai vorbit și despre cele mai dificile secvențe filmate alături de partenerul ei din serial: „Indiferent de cât de grele sunt secvențele, am simțit întotdeauna că sunt sprijinită și încurajată, iar acest lucru nu îl întâlnești la orice job.Într-un fel, nu vorbim despre un job obișnuit, tocmai de aceea, deși este solicitant, pot spune că nu o simt ca pe o muncă, ci ca pe o hrană pentru suflet.Așa că secvențe grele să tot fie, pentru că, până la urmă, atunci apar cele mai mari provocări și la sfârșitul zilei, pentru momentele în care te-ai autodepăsit, te simți mândru și te bucuri”.

Alecs Dunaev a vorbit și el, la rândul său, despre posibilitatea unei relații între el și Mara Oprea. „Orice zvon, dacă are o bază, se alimentează de la sine, nu trebuie să faci tu nimic”, a explicat el. „În plus, orice adevăr iese la lumină, publicul vede tot. Şi nu iartă”.

Foto – Antena 1 și Instagram