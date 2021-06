Kate Winslet a refuzat să-i fie retușat abdomenul într-o scenă intimă dintr-un serial

Kate Winslet (45 de ani) a refuzat propunerea regizorului serialului „Crima din Easttown”, Craig Zobel, de a edita o scenă intimă în care actriței i se văd colăceii de pe abdomen.

Actrița, care interpretează în serial rolul personajului Mare Sheehan, a povestit presei internaționale că regizorul s-a oferit să-i „ajusteze” puțin silueta prin editare video, dar ea a refuzat vehement acest lucru. În plus, Kate nu a acceptat nici ca ridurile din jurul ochilor să-i fie înlăturate cu ajutorul tehnologiei de editare a imaginilor.

„Le-am spus așa: Băieți, știu câte riduri am în jurul ochilor, vă rog să le puneți pe toate la loc. L-am întrebat și pe soțul meu dacă e ok, dacă e în regulă să joc rolul unei femei la vârsta a doua, care e bunică și care are obiceiul de a avea aventuri de o noapte. Și mi-a răspuns: Kate, e nemaipomenit”, a povestit îndrăgita actriță.

Kate Winslet a mai adăugat că se simte foarte bine în pielea ei și publicul s-a atașat de personajul pe care îl interpretează tocmai datorită faptului că nu există filtre sau retușări foto/video.

„Uite, sper că jucând-o pe Mare ca femeie de vârsta a doua – voi împlini 46 de ani în octombrie -, bănuiesc că din cauza asta oamenii s-au atașat atât de tare de personaj, pentru că în mod clar nu există filtre. E o femeie complet funcțională, plină de defecte, cu un corp și figură care se mișcă în concordanță cu vârsta ei, cu stilul de viață și cu locul de unde vine. Cred că ne-a lipsit lucrul ăsta”, a mai spus Kate.

