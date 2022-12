Iulia Vântur s-a aflat pentru câteva zile în România. Vedeta a venit în țară special pentru a le face o surpriză părinților săi care și-au serbat ziua de naștere. Acum, Iulia se va întoarce înapoi în India și a dezvăluit ce a luat în bagaj.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Iulia Vântur este o persoană rezervată atunci când e vorba de viața sa personală. Aceasta oferă rar detalii despre familia sa sau povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Salman Khan. Recent, fostă prezentatoare de la Pro TV s-a întors în țară pentru a le face o surpriză părinților.

Ce i-a pus mama Iuliei Vântur în bagaj pentru Salman Khan

Invitată la emisiunea „Vorbește Lumea”, frumoasa cântăreața a povestit cum își petrece sărbătorile de Crăciun în India, dar și ce i-a pus mama la pachet ca să îi ducă iubitului său celebru, Salman Khan. Sarmalele și pufuleții se află printre „delicatesele” pe care Iulia le ia cu ea înapoi în India.

„Mi-am făcut plinul pentru că am fost acasă și mi-a dat mama de toate, mi-a făcut mama absolut de toate. Secretul nostru, de fiecare dată, nu am cum să plec de acasă fără ca mama să îmi dea o plăcintă pe care mi-a făcut-o. Mi-a dat câteva sărmăluțe și le am în bagaj. Plec tot timpul cu pufuleți. În bagajul meu o să găsești tot timpul pufuleți pentru că ei nu au pufuleți”, a spus Iulia Vântur la „Vorbește Lumea”.

Iulia Vântur: „În India am descoperit mâncarea, gustul aromelor”

De când s-a mutat în India, Iulia a devenit o fană înfocată a bucătăriei indiene, însă preferă să consume cu moderație mâncare specifică țării în care trăiește deoarece ține la silueta sa.

„La un moment dat mâncam cam prea multă mâncare indiană și se vedea așa încât am decis să iau dpar prânzul cu mâncare indiană și restul mai light, așa cum obișnuiam să mănânc în România, o pește, o salată. Înainte de a ajunge în India aveam foarte mare grijă ce mâncam. Nu existau paste pentru mine, dulciuri mai puțin. Mâncam cumva ca să supraviețuiesc, ca să fiu sănătoasă, să am nutrienții de care aveam nevoie. Și am ajuns în India și am descoperit mâncarea, gustul mâncării și a aromelor. E o bucătărie foarte veche și complexă.”, a mai spus vedeta la „Vorbește Lumea”.

Cum va petrece Iulia Vântur Crăciunul

Deși va petrece sărbătorile de Crăciun departe de părinți, Iulia respectă cu sfințenie o tradiție pe care a deprins-o încă de când era mică. Indiferent de unde se află în perioada sărbătorilor, Iulia își sună părinții ca să îi colinde.

„Ei sărbătoresc Crăciunul, inclusiv orașul arată frumos. E plin cu luminițe, cu decorațiuni, se simte puțin spiritul sărbătorilor. Colinde nu se ascultă. Majoritatea celor care sărbătoresc Crăciunul sunt catolicii. E o comunitate mare acolo de catolici. Și mai ales acolo, unde stau eu, cartierul respectiv e un cartier de catolici. Lumea merge la biserică, își fac cadouri, decoreaza casa, au brad. Cam tot ceea ce se face și la noi. Eu să știți că îi colind pe ai mei. Oriunde aș fi în lumea asta, îi sun pe videocall și îi colind. E tradiție de Crăciun de când eram mică”, a mai declarat Iulia.

Ce face Iulia Vântur de când a plecat din România

Deși avea o carieră de succes în România, Iulia Vântur s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în India, acolo unde a început o nouă viață și a reușit să fie pe culmile succesului. Ea l-a cunoscut pe Salman Khan, care i-a devenit iubit și de ceva ani formează un cuplu discret. Dacă la început nu a vrut să recunoască relația, ulterior a făcut publică povestea de iubire pe care o trăiește alături de actorul indian.

