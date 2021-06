Ioana Năstase (44 de ani) a depus actele de divorț de fostul jucător de tenis Ilie Năstase (74 de ani) pe 2 martie 2021. Cu o lună înaintea aniversării de 75 de ani a sportivului, Ioana și-a retras cererea de divorț.

În ianuarie, Ioana a declarat că omul de afaceri a fost violent cu ea. După incident, perechea a continuat să se vadă frecvent, fostul tenismen asigurând-o pe Ioana că se va schimba.

Ilie Năstase, primele declarații despre împăcarea cu Ioana

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea.

Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și, din păcate, nu are pe nimeni în preajma lui care să i-l ofere.

Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a declarat Ioana Simion pentru Click!.

Despre împăcare, Ilie a declarat pentru Impact: „Am crezut mereu în căsnicia mea. Nu am și nu am avut nicio problemă să lupt pentru ea, chiar și atunci când alții spuneau contrariul și nu-mi acordau nicio șansă.

Nu a fost simplu deloc să-mi conving soția că voi face ceea ce am convenit împreună. Am dovedit însă, în ultimele luni, că mă pot schimba, că pot să mă țin de ceea ce am promis”.

„Împăcarea este cel mai frumos cadou pe care-l puteam primi la împlinirea vârstei de 75 de ani. Nici nu știți cât mă bucur! Și nu a fost vorba despre niciun șantaj sentimental. O puteți întreba și pe Ioana”, a continuat.

„În ultimele luni am fost un băiat cuminte. Era păcat să divorțăm, asta a fost concluzia comună. În plus, Ioana, soția mea, este un om credincios. Iar oamenii credincioși nu prea iau decizii proaste, nu fac asemenea greșeli!”, a încheiat Ilie Năstase.

Fostul jucător de tenis a mai fost căsătorit de 4 ori

Prima soție a lui Ilie Năstase a fost modelul belgian Dominique Grazia. Fostul cuplu s-a căsătorit în anul 1972 și a divorțat 10 ani mai târziu, în 1982. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Nathalie (42 de ani).

Doi ani mai târziu, fostul jucător de tenis s-a recăsătorit cu actrița Adelaide Alexandra King. Perechea a adoptat doi copii, un fiu și o fiică, Nicholas (30 de ani) și Charlotte (28 de ani). Ilie și Alexandra au fost căsătoriți timp de 18 ani, iar copiii lor au rămas în grija mamei după divorțul din 2002.

Timp de șase ani, din 2004 până în 2010, sportivul a fost căsătorit cu Amalia Năstase. Împreună au doi copii, două fiice, Alessia (16 ani) și Emma (13 ani). Din 2013 până în 2018, Ilie Năstase a fost căsătorit cu Brigitte Sfăt, iar în 2019 s-a căsătorit cu Ioana Simion.

Foto: Facebook