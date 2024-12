Helmuth Duckadam a fost incinerat. Familia și apropiații și-au luat adio de la legendarul portar

Helmuth Duckadam a fost miercuri, 4 decembrie, condus pe ultimul drum de familie și apropiați. Fostului portar de legendă de la Steaua București i-a fost îndeplinită ultima dorință, aceea ca trupul său neînsuflețit să fie incinerat.

Helmuth Duckadam a fost incinerat

Familia, prietenii, apropiații și toți cei care l-au iubit și apreciat pe Helmuth Duckadam i-au adus un ultim omagiu marți, 2 decembrie, pe Arena Națională, din București. Printre persoanele publice care au mers să-și ia adio de la „Eroul de la Sevilla” s-au numărat Echipa FCSB-ului, Viorel Moldovan, președintele Rapidului, Alina Dumitru, Ion Țiriac și unii dintre foștii colegi de la Steaua ai lui Duckadam, printre care Marius Lăcătuș, Dumitru Stângaciu, Tudorel Stoica, Victor Pițurcă și Anghel Iordănescu.

Astăzi, legendarul portar a fost condus pe ultimul drum de familie, iar sicriul cu trupul său neînsuflețit a fost dus la crematoriu, pentru a fi incinerat, după cum i-a fost ultima dorință.

Helmuth Duckadam a încetat din viață luni, 2 decembrie, la vârsta de 65 de ani. Fostul mare sportiv avea probleme de sănătate mai vechi, iar în septembrie a fost supus unei operații ce cord deschis. Soția sa, Alexandra Duckadam, femeia care i-a fost alături în ultimii 17 ani de viață și cea care l-a făcut tată pentru a treia oară, a spus că marele sportiv a acuzat dureri puternice de spate și a fost spitalizat în noaptea de 28 spre 29 noiembrie. Câteva zile mai târziu, Helmuth Duckadam a murit.

”Un răspuns exact nu aș putea să vă dau (n.r.- în legătură cu cauza decesului), cert e că toate s-au întâmplat așa, au venit tăvălug problemele. De data asta, ne-a luat prin surprindere. Nu am fost pregătiți.



Dacă până acum, la operații, la ce a mai avut el, am luat în calcul (n.r.- că s-ar putea să nu reziste), și el lua în calcul varianta asta și mă pregătea… De data asta a fost fără preaviz, pur și simplu s-a întâmplat. S-a internat pentru o durere de spate și de acolo lucrurile au degenerat. Miercuri spre joi l-au luat niște dureri îngrozitoare la spate, am mers la Urgențe. O infecție, de unde a plecat, cum a migrat, nu știm. A făcut și 5 stopuri (n.r.- cardiace), la ultimul nu a mai rezistat. Atât a putut bietul de el să ducă”, a declarat Alexandra Duckadam, pentru Digi Sport.

Câți copii a avut Helmuth Duckadam

Fostul mare sportiv a fost căsătorit de două ori. Prima dată a luat-o de soție pe Ildiko, cea care i-a fost alături 27 de ani și care i-a adus pe lume doi copii – Robert și Brigitte. Cei doi au divorțat după mutarea lor în SUA, unde Duckadam nu s-a putut adapta. La scurt timp după revenirea lui în țară, „Eroul de la Sevilla” și-a găsit fericirea în brațele Alexandrei, femeia care a fost lângă el până în ultima clipă și cea care l-a făcut tată pentru a treia oară, când a adus pe lume o fată, Julianne (16 ani).

Briggite, fiica din prima căsnicie, are 30 de ani și l-a făcut pe Duckadam bunic. Tânăra locuiește în Statele Unite ale Americii și a devenit, în rumă cu câțiva ani, mama unui băiețel. În urmă cu ceva timp, Brigitte a vorbit despre separarea părinților ei, precizând că a acceptat cu greu decizia.

„La început, m-am acomodat greu cu ideea, deoarece vârsta ei era foarte apropiată de a mea şi a fratelui meu. Dar, după ce am văzut că tata e fericit alături de ea, între noi a început să fie o relaţie din ce în ce mai bună. Julianne, fiica lor, sora mea vitregă, este o bomboană de copil şi nu am cum să nu o iubesc”, a precizat Brigitte.

Singurul fiu al regretatului Duckadam, Robert, preferă să stea departe de atenția publicului, așadar nu se cunosc foarte multe detalii despre el.

Julianne a moștenit pasiunea pentru sport a tatălui său și studiază la liceul sportiv care îi poartă numele acestuia, Liceul Sportiv „Helmuth Duckadam” din Clinceni.

