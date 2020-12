Gina Pistol se pregătește pentru al treilea trimestru de sarcină. Cu ce probleme se confruntă vedeta acum

Gina Pistol (38 de ani) va intra, în curând, în cel de-al treilea trimestru de sarcină și se simte din ce în ce mai obosită. Dacă până acum s-a confruntat cu retenția de apă și cu o poftă nestăvilită de mâncare, de data aceasta, odată cu evoluția sarcinii, s-au schimbat și nevoile organismului ei care îi cere acum multă, multă odihnă.

Vedeta a făcut un InstaStory în care povestește cu multă emoție cum se simte acum.

„Mai am puțin și intru în cel de-al treilea trimestru de sarcină. Și a început să-mi dea cu somn. Dacă nu închid ochii cinci minute, e grav. Se spune că al doilea trimestru pentru o femeie însărcinată e un fel de vacanță. Al treilea, cică, e „magic”. Trebuie să mă pregătesc!”, a spus Gina Pistol într-o postare pe Instagram.

În cadrul aceleiași postări, Gina și-a adus aminte, cu nostalgie, de momentul în care a aflat că este însărcinată. Totul s-a petrecut în timp ce se afla la filmări pentru „Chefi la cuțite”: „În ziua în care am filmat acea ediție, am aflat că sunt însărcinată. Of, Doamne! Nici nu știam cum să gestionez emoția din ziua aceea. Îmi era frică să mă bucur.”

Gina Pistol urmează să aducă pe lume o fetiță.

