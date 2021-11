Gabriela Prisăcariu a dezvăluit care a fost cel mai fericit moment din viața ei

Gabriela Prisăcariu le-a mărturisit fanilor săi de pe rețelele de socializare care a fost cel mai fericit moment din viața ei. Desigur, acesta este legat de micuțul Luca Tiago, băiețelul ei și al lui Dani Oțil.

Gabriela Prisăcariu a devenit mamă pentru prima oară pe 11 septembrie 2021. Vedeta este extrem de fericită și se bucură de fiecare clipă alături de micuțul ei. De curând le-a mărturisit fanilor săi că cel mai fericit moment din viața ei este legat de venirea pe lume a lui Luca Tiago.

Datorită stilul ei de viață activ și regimul alimentar echilibrat, Gabriela Prisăcariu are un corp de invidiat. Chiar dacă a acumulat kilograme în sarcină, aceasta le-a dat rapid jos, iar la nici o lună de când devenise mămică își recăpătase abdomenul plat.

După ce a fost judecată în mediul online pentru revenirea atât de rapidă la silueta dinaintea sarcinii, modelul le-a răspuns celor care au criticat-o.

Nu am slăbit repede, am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kg mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal. Ce-i drept, mănânc mult mai puțin față de momentul în care eram însărcinată, și alăptez.

Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză, deci nu prea am poftă de mâncare, nu-mi prea stă gândul la mâncare. În rest, mănânc normal, mese normale. Nu am trecut la mâncat salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este că nu mă stresez deloc cu acest lucru, cu dieta. Am eu timp să-mi revin ușor, ușor, spunea modelul la două săptămâni după ce a născut.