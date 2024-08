Florin Ristei revine la X Factor. Ce rol va avea în noul sezon: „Am acceptat o nouă provocare”

Florin Ristei (36 ani) se alătură noului X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România. Artistul va fi producătorul muzical al emisiunii de la Antena 1 în cel mai nou sezon, care îi aduce împreună la masa juriului pe Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică.

Florin Ristei revine la X Factor, în calitate de producător muzical

Câştigător X Factor 2013, sub mentorarul Deliei, alături de care 7 ani mai târziu a avut ocazia să trăiască experienţa show-ului şi din ipostaza de jurat, Florin Ristei revine în show-ul de la Antena 1.

„Anul ăsta am acceptat o nouă provocare pentru mine la X Factor. După ce am concurat, am câştigat şi am jurizat acest concurs, m-am gândit să nu mă opresc aici, aşa că anul acesta voi fi producătorul muzical al show-ului. Cine ştie, poate la anul mă vedeţi cameraman sau regizor de emisie, ca să le fac chiar pe toate!”, a dezvăluit Florin Ristei.

Artistul spune că se bucură că a primit această provocare întrucât simte că are „ceva de spus” în cadrul noului sezon, care revine pe Antena 1 cu un juriu nou.

„Acum, sincer, chiar mă bucur că am fost ales ca producător muzical pentru noul X Factor, pentru că simt că am ceva de spus în direcţia în care se îndreaptă acest show. Împreună cu băieţii mei din trupă şi cu tehnicienii noştri, voi asigura toţi concurenţii de cele mai bune condiţii în care să performeze la cele mai înalte standarde. Aşa cum şi eu am fost ajutat la rândul meu, acum 11 ani, aşa îi voi ajuta şi eu să îşi găsească cea mai bună voce interioară pe care să le-o arate oamenilor. O să fiu alături de fiecare concurent, alături de întreaga echipă X Factor şi abia aştept şi eu provocările acestui nou job într-un show de o asemenea anvergură! Şi, desigur, abia aştept să descoperim împreună noul câştigător X Factor. Pentru cei care nu s-au înscris încă, o mai puteţi face! Merită!”, a mai spus Florin Ristei.

Marius Moga și Puya se alătură Deliei și lui Ștefan Bănică la masa juraților

Voci extraordinare şi poveşti deosebite de viaţă se vor regăsi în sezonul spectacol al talent show-ului de la Antena 1, singurul format în care pot participa atât solişti, cât şi grupuri la început de carieră. Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică vor trăi muzica în căutarea factorului X, în curând, la Antena 1.

Cei care cred în ei, în talentul lor şi considera că au factorul X sunt așteptați să se înscrie pe casting.a1.ro și să înceapă aventura vieții lor în cel mai nou sezon al show-ului de la Antena 1.

Marius Moga revine pe micile ecrane în calitate de jurat, la câțiva ani după ce a renunțat la scaunul roșu al emisiunii „Vocea României”.

„De când mă știu, mi-a plăcut să descopăr oameni talentați și să îi ajut să își ducă visul mai departe. Odată cu noul X Factor, vreau să continui această misiune și să întâlnesc oameni care strălucesc și sunt gata să muncească pentru visul lor. Cred că avem puterea de a schimba vieți și de a aduce în fața publicului voci noi și extraordinare. Îmi doresc să fiu un mentor care inspiră. Vreau să le ofer viitorilor artiști sfaturi bazate pe experiența mea și să-i ajut să-și găsească încrederea de care au nevoie pentru a-și depăși limitele. În industria muzicală, talentul este la fel de important ca și munca, perseverența și ambiția de a reuși!”, a spus Marius Moga.

De asemenea, la masa juriului se alătură Puya, care este pentru prima dată în această postură.

„Mă simt onorat de invitaţia primită, aceea de a mă alătura juriului X Factor şi sper să le fiu cu ceva de ajutor oamenilor care şi-au pus toate speranţele în concursul acesta. Mă aflu pentru prima oară în postura de jurat într-un talent show şi, aşa cum şi mie mi-au fost de mare folos sfaturile primite la începutul carierei mele, îmi doresc ca, la rândul meu, să ajut si eu alţi tineri să îşi urmeze visul, odată cu lansarea noului X Factor!”, a declarat artistul.

