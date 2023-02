Florin Ciotlăuș, IT-stul care a impresionat-o pe Andra la Românii au talent: „Aș vrea ca lumea să învețe să fie autentică” / Exclusiv

Florin Ciotlăuș a primit 4 de DA la Românii au Talent, vineri seara, la Pro Tv, calificandu-se astfel în următoarea etapă. Unica.ro a stat de vorbă cu Florin, concurentul care a reușit să impresioneze juriul și i-a făcut „pielea de găină” Andrei.

Florin Ciotlăuș, 4 de DA la Românii au Talent

Cine este Florin Ciotlăuș, concurentul care a impresionat juriul de la Românii au Talent

Tânărul spune că știe că are o voce bună și potențial și și-ar dori să i se ofere o șansă. Chiar și așa, înainte de a urca pe scena Românii au talent, Florin Ciotlăuș a repetat ore în șir momentul său.

Cine este Florin? Ce îl face pe el să fie un muzician care ar trebui descoperit?

Florin e o persoană care își iubește mult prietenii și persoanele apropiate. Un om care, de fapt, iubește oamenii, și se bucură mai mult de prezența lor decât de împrejurimi sau context.

Un crowd pleaser. De obicei, nu am setlist de piese direct pregătit pentru momentele în care cânt, de aceea aștept mereu sugestiile celorlalți.

Florin e un om curios, ce mereu vrea să cânte ceva nou. Multitudinea stilurilor pe care le-am abordat m-a călit.

Eu cred că am foarte mult potențial, și știu că am o voce bună. Mi-ar plăcea să îmi primesc și eu șansa mea. Idei și piese am scrise pe foi și prin notițe pe calculator. Ar fi păcat să nu le auziți cândva.

Florin Ciotlăuș, emoții pe scenă: „Din culise mă încurajam constant”

Cum a fost experiența Românii au talent pentru tine? Ce sentimente te-au încercat în fața juraților?

Nu am prea participat la concursuri, deci clar pot începe cu a fost ceva foarte diferit. Am mai trăit experiența din 2014 de la Vocea României, unde am avut anumite momente similiare. A fost interesant să mă întrec cu nostalgia unei scene așa de mare în fața unui public live.

Din culise mă încurajam constant, îmi ziceam că voi merge pe scenă și voi rupe tot. M-am ambiționat constant și am repetat momentul prea mult ca să nu iasă bine. Am transmis toate trăirile și emoțiile pe care le port în „bagajul propriu” și sunt foarte mândru de această carte de vizită pe care mi-am oferit-o.

4 de DA și multe aprecieri. Ce reacții ai avut acasă, de la prieteni și familie?

Am încercat să includ multe persoane apropiate să mă bucur împreună cu ei de momentul pe care l-am creat. Am chemat lumea apropiată să mă vadă transpus în momentul pe care am vrut să îl creez pentru toți. Am fost copleșit de mesaje frumoase și sentimente atât live, cât și prin intermediul rețelelor de socializare. Am simțit totul ca pe un boom.

„Stilurile de muzică pe care le ascult sunt foarte variate”

Florin Ciotlăuș, emoții pe scena Românii au Talent

Ce muzică asculți și ce muzică te definește ca artist?

Stilurile de muzică pe care le ascult sunt foarte variate. Asta și din cauză că mă consider atras de sunete diferite și pentru că mereu voi încerca să găsesc inspirație nouă.

De la muzica folk, românească veche, la doine tradiționale, muzica lăutarească veche, la muzica rock, metal (menționez că am și o trupă de punk-rock-pop). O mare parte din playlist-ul meu o reprezintă și muzica Hip Hop, dar și muzica electronică, în special stilul Drum and Bass.

Ce mesaj ai vrea să le trimiți cititorilor curioși să te cunoască și pe mai departe?

M-am înscris în concursul Românii au talent, ca o persoană simplă, care a reușit să îi facă curioși. Aș vrea ca lumea să învețe să fie autentică, să nu fie superficială prin ce are.

Dacă vor să ne conectăm, îi aștept pe rețelele de socializare, să stăm la povești și, în același timp, dacă sunt interesați de parcursul meu în industria muzicală, mi-ar plăcea să îi am aproape.

Foto: Pro TV