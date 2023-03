Flavia Mihășan s-a întors în televiziune: „Am trimis o intenție în univers și am revenit”

Flavia Mihășan a revenit în televiziune, după o pauză de aproape patru ani. Asistenta tv în vârstă de 38 de ani s-a întors la Antena 1.

Fosta vecină de la „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a întors la matinal, însă nu va putea fi văzută zilnic, ci doar în ediția de duminică a emisiunii.

Flavia Mihășan a revenit în televiziune

Flavia Mihășan a revenit cu forțe proaspete, plină de energie, pentru a completa echipa „Super Neatza de weekend”. Aici, asistenta va prezenta rubrica meteo.

După ce a avut prima apariție pe micile ecrane, asistenta a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a povestit despre prima zi, după o lungă pauză.

„Am lipsit multă vreme. Mult, dar cu motivele cele mai întemeiate din lume. De ceva timp, însă, am simțit că mă pot desprinde ușor, ușor de rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani așa că am trimis o intenție în univers și am revenit în echipă. De aici încolo ne vom vedea mult mai des și abia aștept”, a scris Flavia pe Instagram.

„Mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și de energia frumoasă pe care mi-ați transmis-o… mi-au folosit maxim pentru că am avut mari emoții azi”, a mai spus dansatoarea.

Flavia a fost în concediu de maternitate timp de 4 ani

Flavia Mihășan a părăsit emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, cu puțin timp înainte de a deveni mamă pentru prima dată, în anul 2019.

Dansatoarea și iubitul ei, Marius Moldovan, au devenit părinții unui băiețel în iunie 2019, pe care l-au numit Carol. Doi ani mai târziu și-au întâmpinat și cel de al doilea copil, tot un băiețel, pe care îl cheamă Tudor.

Flavia și Marius Moldovan, dansator de profesie, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani. Cei doi s-au logodit, însă nu au făcut încă pasul cel mare. S-au cunoscut în perioada în care ambii lucrau la proiectul „Mamma Mia”.

„Nu am fost niciodată mare fan al acestui eveniment ( n.r. nunta). Fiind pe scenă de copil, am îmbrăcat foarte multe rochii, știu că îmi vin bine, știu cum arăt și cu voal, la un moment dat aveam într-un spectacol de jucat o prințesă care urca pe un cal. Nu știu dacă vom face nuntă, probabil va fi ceva super simplu, restrâns și, cel mai probabil, fără acea rochie pe care o visează toate fetele, nu m-am visat niciodată mireasă”, a declarat Flavia Mihășan anul trecut pentru Playtech.

