Fiul lui Cove a împlinit 14 ani. Mesajul actorului: „Am învățat atât de multe lucruri de la tine!”

Emoții mari pentru Cove! Prezentatorul de la Prima TV are doi băieți de care e tare mâdru, iar cel mai mare dintre ei a împlinit, ieri,14 ani. Bogdan jonglează cu umorul și vrea să devină actor ca și celebrul său tată.

Gabriel Coveșeanu e pregătit să îi fie alături pe drumul ales. Se înțeleg doar din priviri, iar între ei nu au existat niciodată secrete, probabil de aceea și au o legătură atât de frumoasă.

Cove are o relație specială cu fiul său de 14 ani

Relația lor nu poate fi descrisă în cuvinte. Cove și fiul său cel mare au fost întotdeauna apropiați. “La mulți ani, Bogdan! Nu-mi vine să cred că au trecut deja 14 ani de când te-am cunoscut.

Am învățat atât de multe lucruri de la tine în tot acest timp, dar mai important decât orice, am învățat să apreciez momentele amuzante și haioase pe care le împărtășim împreună. Să ne amuzăm în continuare și să descoperim împreună mai multe lucruri amuzante și interesante în viitorul apropiat!Te iubește tata!”, așa sună mesajul actorului pentru fiul său postat pe o rețea de socializare.

Bogdan vrea să fie actor

Bogdan își dorește să devină actor și luptă ca visul său să devină realitate. ”Băiatul cel mare, Bogdan a ieșit din sfera asta a teatrului pentru copii, suntem așa în zona preadolescentină. Dar mai nou mi-a mărturisit că își dorește să devină actor de talie internațională. Nu vrea totuși un actor aici, în România, el vrea undeva în lumea largă”, a mărturisit Cove pentru Playtech.ro.

Prezentatorul îi susține decizia.”Eu îl voi susține în tot ce va dori el să facă. Deocamdată, e un copil și își poate permite să viseze cât mai mult și e bine să viseze cât mai mult. Cel mic, în schimb, face tot felul de măscări, dar nu vrea să le facă într-un grup organizat”, a mai spus Gabriel Coveșeanu.

Prezentatorul a încercat să le impună copiilor săi o educație serioasă, dar să le fie și prieten.

„Când e să fiu serios, sunt serios, când e să glumim, glumim, ne prostim, mergem în vacanțe, ne distrăm, e ok. Când e de școală, e de școală. Adică, nu le amestecăm!”, a spus Cove la FRESH by UNICA.

Cove: „În familie este important să ai o atmosferă plăcută!”

Actorul recunoaște că a încercat întotdeauna să își țină copiii departe de discuțiile pe care le are cu soția sa. „În familie este important să ai o atmosferă plăcută! Nu sunt adeptul certurilor, tensiunilor. Copiii mei nu m-am văzut niciodată certându-mă cu Flori, chiar dacă am avut disensiuni sau poate am avut și noi niște discuții ale noastre, le-am făcut separat. Niciodată de față cu ei nu ne manifestăm pentru că așa mi se pare corect.

Am mai învățat un lucru, apropo de asta. Atunci când ai ceva de spus sau când consideri tu că ți s-a întâmplat ceva, o nedreptate, stai un pic și gândește-te, nu o zice din prima! Mai lasă un pic, un timp, și spune-o după aia. Și vezi că după aia s-ar putea să ți se pară că nu mai e chiar așa de negru cum părea la început. Îți trebuie un pic de răbdare și, slavă Domnului, noi reușim asta de câțiva ani buni”, a mai spus Cove.

Foto: Facebook