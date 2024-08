Femei celebre care au iubiţi mult mai tineri decât ele. Cher, într-o relaţie cu un bărbat mai mic cu 40 de ani

În lumea fascinantă și mereu schimbătoare a Hollywood-ului, relațiile dintre femei celebre și iubiți mult mai tineri au devenit un subiect tot mai des întâlnit. Aceste cupluri nu doar că sfidează normele tradiționale, dar demonstrează și că dragostea nu cunoaște bariere de vârstă. De la Cher și până la Priyanka Chopra, iată câteva povești de iubire inspiratoare care au captat atenția publicului.

Cher și Alexander Edwards – 40 de ani diferenţă

Cher, la venerabila vârstă de 78 de ani, a intrat în lumina reflectoarelor alături de rapperul Alexander Edwards, de 38 de ani, în noiembrie 2022. Relația lor a devenit publică după ce au fost văzuți împreună în Los Angeles.

Edwards a recunoscut într-un live pe Instagram că și-a înșelat fosta iubită, Amber Rose, însă Cher a clarificat pe rețelele sociale că este conștientă de riscurile pe care și le asumă în dragoste, dar alege să trăiască intens fiecare moment.

În ciuda zvonurilor de logodnă, cei doi s-au despărţit după şase luni de relaţie. Chiar şi aşa, Cher și Alexander Edwards au fost văzuți din nou împreună la Paris Fashion Week, sugerând că povestea lor de iubire continuă.

Kris Jenner și Corey Gamble – 25 de ani diferenţă

Kris Jenner, 68 de ani, și Corey Gamble, 43 de ani, și-au început relația în 2014, în timpul procesului de divorț al lui Jenner de Caitlyn Jenner. Cuplul a devenit rapid inseparabil, fiind văzuți frecvent la întâlniri romantice.

În 2015, și-au oficializat relația pe Instagram, după ce Gamble a debutat în reality show-ul „Keeping Up with the Kardashians”. Deși au existat îngrijorări legate de diferența de vârstă, cuplul a rămas puternic, iar Kris a clarificat că nu intenționează să se căsătorească, ci se bucură de fiecare moment petrecut împreună.

Brigitte Macron și Emmanuel Macron – 25 de ani diferenţă

Președintele francez Emmanuel Macron, 46 de ani, și prima doamnă Brigitte Macron, 71 de ani, au o poveste de dragoste care a început în timpul liceului lui Emmanuel. Brigitte, care era profesoara sa de teatru și căsătorită la acea vreme, a fost obiectul afecțiunii tânărului Macron.

Deși părinții lui au încercat să îi despartă trimițându-l la internat, dragostea lor a continuat timp de 10 ani. În 2007, Brigitte a divorțat și s-a căsătorit cu Emmanuel. În ciuda diferenței de vârstă, cei doi au o relație strânsă și armonioasă.

Heidi Klum și Tom Kaulitz – 17 de ani diferenţă

Heidi Klum, 51 de ani, și Tom Kaulitz, 34 de ani, s-au întâlnit la o petrecere de aniversare în 2018. Relația lor a devenit publică când au fost văzuți sărutându-se pe platoul emisiunii „America’s Got Talent”.

Tom Kaulitz a surprins-o pe Heidi cu o cerere romantică în dimineața Ajunului Crăciunului din 2018, implicând și copiii ei dintr-o căsătorie anterioară. Cei doi s-au căsătorit în februarie 2019 și continuă să trăiască o frumoasă poveste de dragoste.

Priyanka Chopra și Nick Jonas – 10 ani diferenţă

Priyanka Chopra, 41 de ani, și Nick Jonas, 31 de ani, și-au început relația în 2016, când Nick i-a trimis un mesaj pe rețelele sociale. În ciuda ezitărilor inițiale din cauza diferenței de vârstă, cei doi au participat împreună la Gala Met din 2017, stârnind zvonuri despre relația lor.

În 2018, Nick a surprins-o pe Priyanka cu o cerere în căsătorie în Creta, după ce a închiriat întregul magazin Tiffany & Co. pentru a cumpăra un inel. S-au căsătorit în India în noiembrie 2018 și au devenit părinți în ianuarie 2022, întâmpinându-și prima fiică prin intermediul unei mame surogat.

Aceste povești de dragoste ne arată că, indiferent de vârstă, iubirea adevărată poate să înflorească și să inspire. Femeile celebre care își trăiesc viața alături de bărbați mai tineri demonstrează că fericirea și compatibilitatea nu sunt dictate de cifre, ci de sentimente autentice și respect reciproc.

