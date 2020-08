EXCLUSIV. Răzvan Fodor: „Am pierdut foarte mult timp prin viața care mi-a fost dată”

Există o vorbă: un copil te schimbă. Iar acest lucru îl recunoaște și Răzvan, care a descoperit cât de important și de frumos este să fii părinte atunci când a venit pe lume singura sa fiică, Diana, acum în vârstă de 9 ani.

„De la copilul meu am învățat că am pierdut foarte mult timp prin viața care mi-a fost dată, deși am avut una foarte frumoasă! De când sunt părinte, totul e mult mai frumos și dacă cineva citește aceste rânduri, să mă creadă pe cuvânt”, a declarat Răzvan Fodor.

„Am mai învățat că sunt dator să îi contrsuiesc copilului meu ce e mai bun, prin educație, prin tot ceea ce fac. Îmi doresc să pot să o conduc până în punctul în care, pusă în fața oricărei situații, ea să poată lua cea mai bună decizie și să știe să se descurce. Totodată comunicarea, simțul umorului, istețimea și decența sunt lucruri la care lucrez cu ea și îmi doresc să învețe să se iubească pe sine”, a povestit prezentatorul.

Fodor a dat câteva detalii și despre noua emisiune pe care o va prezenta, „Burlacul”. În acest sens, acesta a precizat că el crede în dragoste la prima vedere, însă cei care participă la emisiune trebuie să demonstreze că sentimentele sunt reale.

„Și chimia și dragostea la prima vedere și munca fac parte din rețetă, dar pentru fiecare aceasta se mai modifică, se adaugă ingrediente. Eu cred în dragoste la prima vedere, dar, când ai cunoscut pe cineva și îți atrage atenția, abia de acolo începe munca! De a cunoaște mai bine persoane, de a te convinge că nu doar ți s-a părut, ci chiar este interesată”, a explicat Răzvan Fodor care este căsătorit de 10 ani cu Irina.

„Eu am un tip de rețetă și a funcționat când m-am căsătorit, dar acum, în emisiune, trebuie să ardem multe etape pentru că avem doar o perioadă limitată pentru a-l ajuta pe Burlac să își găsească perechea. Dar suntem o echip mare și ne dorim mult ca el să își găsească partenera de viață pe care o caută”, a mai spus Răzvan Fodor.

Află mai multe despre noua emisiune „Burlacul”, cum a acceptat Răzvan să fie prezentator, dar și despre ce felul în care l-a afectat popularitatea pe Răzvan Fodor, în noul număr al Revistei Unica.

FOTO: Mihai Stetcu, Instagram

