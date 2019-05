Exclusiv! Melania Medeleanu avea pregătit dosarul de adopție când a rămas însărcinată: „Radu a venit când am fost pregătită să-l primesc”

Melania Medeleanu, în vârstă de 41 de ani, a hotărât să-și dedice viața și energia copiilor, fondând MagiCAMP, tabăra pentru copii cu afecțiuni oncologice, și sperând totuși, în interiorul său, că va veni și ziua în care-și va ține propriul prunc în brațe. Însă, în ciuda tuturor eforturilor sale și a procedurilor de fertilizare in vitro, visul său părea departe de a se împlini, astfel că Melania pregătise actele de adopție, după cum a declarat, în exclusivitate, în interviul acordat în Revista Unica: „După atât de multe încercări eșuate, aproape că nu mai îndrăzneam să cred. Mă auzisem chiar spunând de câteva ori cu voce tare „eu nu pot avea copii” și, la un moment dat, a părut că nu mai doare. Și chiar dacă nu pot avea copilul meu, asta nu înseamnă că nu pot crește un copil. Varianta adopției se conturase tot mai clar și eram pregătită să fac pasul. Mi-am promis o ultima încercare. Pare că de data asta L-am convins.”

Melania Medeleanu ne-a povestit că a obținut și statutul de părinte adoptator, urmând cursurile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului: „M-am dus cu nasul pe sus la cursuri. Să fim serioși, pe mame le învață cineva să fie mame? Descoperă ele când apare copilul. În timpul cursurilor însă am înțeles ce bine ar fi să te învețe cineva să fii mamă. Nu că instinctele nu te-ar ghida și ele, dar cât de multe răni am evita să deschidem dacă am ști puțin mai multe despre ființa asta mică și delicată care ne intră brusc în viață! Cu atât mai mult în cazul unui copil care are deja trauma abandonului. Pare de bun-simț că are nevoie de dragostea, de atenția, de grija ta și cred că orice părinte își propune, se străduiește să le ofere. Undeva însă apare un scurtcircuit și multe relații devin disfuncționale. Pentru mine a fost important să înțeleg și mai bine că, dincolo de dragoste, există ceva esențial în relația cu puiul de om: respectul. Să-l tratezi cu respect din secunda în care ți-a intrat în viață. Să-i respecți sentimentele, chiar și când nu-ți convin. Să pui granițele care să-l țină în siguranță, fără să-i îngrădești spiritul.”

Melania Medeleanu, după o lungă așteptare, când aproape își pierduse speranța, iată că a primit darul mult așteptat și pântecele său a prins rod: „Am știut că sunt însărcinată înainte de a face testul. Am avut convingerea că drumul asta s-a deschis. Și am pornit pe el cu toată încrederea. Asta am simțit: încredere. Bucurie și încredere. Așteptarea n-a fost degeaba. Radu a venit nu când mi l-am dorit, pentru că dorința a fost acolo dintotdeauna, ci când am fost pregătită să-l primesc. Radu Petru chiar este un „grăunte-miracol”.”

Melania Medeleanu ne-a mărturisit și în ce relație a rămas cu Vlad Voiculescu, după ce s-au despărțit, dar ne-a oferit, în premieră, și detalii despre tatăl băiețelului său, Radu Petru.

